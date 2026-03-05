Anne Hathaway lanza ‘Burial’, escrita por Charli XCX y Antonoff

Ya sabíamos que Anne Hathaway podía cantar, gracias a sus pinitos vocales en las películas ‘Rio’ y ‘Les Misérables’, pero esta es la primera vez que se rodea de un equipo tan sorprendente. Charli XCX, Jack Antonoff y George Daniel, de The 1975 y marido de Charli, han producido y coescrito ‘Burial’. Se trata de la primera canción del soundtrack de ‘Mother Mary’, la nueva película de A24.

La actriz de ‘El diablo viste de Prada’ te da la bienvenida a tu propio «entierro»: «Te mataré suavemente / Tan dulcemente», canta Hathaway en las primeras líneas. La canción formará parte del álbum de la película ‘Mother Mary’ junto a otros seis temas, también cantados por Hathaway y coescritos por Charli, Antonoff y Daniel. Estos, junto a FKA Twigs en algunas canciones, también se encargarán de la producción. Twigs, además, también actuará en la cinta.

- Publicidad -

‘Burial’ se trata de otra película más en el currículum de Charli XCX, que acaba de lanzar un disco para la película ‘Cumbres borrascosas’. La cinta de A24 trata sobre una estrella del pop (Hathaway) que se reencuentra con una vieja amiga y estilista (Michaela Coel).