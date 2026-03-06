Marc Giró agita El Hormiguero hablando de fascismo y sexo anal

Marc Giró ha acudido a El Hormiguero para presentar su nuevo programa en LaSexta, que ha tenido la ocurrencia de titular ‘Cara al Xou’, un guiño irónico al himno oficial de la Falange Española. El espacio se estrenará “después de Semana Santa”.

Giró se ha mostrado incontenible desde el segundo cero, conduciendo la entrevista por donde ha querido y aturdiendo a un Pablo Motos que apenas ha podido dirigir pregunta alguna.

- Publicidad -

En su papel de provocador televisivo, Giró no ha tardado en afirmar que con él y Motos estaban “las dos Españas juntas” en un mismo plató. Según ha bromeado, el presentador de El Hormiguero ha conseguido con él lo que Arturo Pérez-Reverte no ha logrado con David Uclés.

Giró no ha dudado en sacudir el conservadurismo de El Hormiguero desde dentro, asegurando que la sala de espera del programa “parece una sauna gay” y lanzando una proclama a favor del sexo anal para contrarrestar la broma homófoba que hizo César Cadaval, de Los Morancos, sobre Jorge Javier Vázquez la noche anterior. Cuando Motos ha tratado de justificarlo como una simple broma, Giró ha respondido que “el sexo anal no es una broma, hay que tomárselo en serio”. También ha lanzado una pequeña pulla al presentador: “Tú estuviste bien, ya empiezas a parar ese tipo de cosas, aunque todavía te cuesta”.

- Publicidad -

Giró ha conducido después -como se veía venir desde el inicio- la conversación hacia una crítica a la ultraderecha dentro de un programa al que muchos identifican con esa sensibilidad política. De hecho, ha sido él mismo quien ha sacado el tema de Pedro Sánchez, ante la ausencia de preguntas al respecto por parte de Motos. Giró llega a gritar “¡Viva Pedro Sánchez!” y reprocha la aparente afinidad del programa con la ultraderecha, señalando que en El Hormiguero “hilan muy fino” con el presidente del Gobierno, pero no con la ideología que defienden partidos como Vox.

Motos, en respuesta, se limita a defender la importancia del disenso cordial. Menos acertado está Trancas -una de las hormigas- cuando plantea a Giró que dijera “algo bueno de la ultraderecha para compensar”. El presentador responde, ya más serio, que la ultraderecha “no tiene nada bueno”, y advierte: “Lo van ustedes a comprobar si la votan y acaba gobernando”. Trancas, eso sí, defiende que en El Hormiguero «también estamos en contra del fascismo: sorpresa».

- Publicidad -

Tampoco se libra de las provocaciones de Marc Giró Tamara Falcó, colaboradora de El Hormigueor y presente en el plató. Giró bromeó sobre su patriotismo recordando un evento de premios en el que trabajaron juntos: Falcó debía recitar un texto en inglés, pero decidió traducirlo al español sobre la marcha. “Eso sí es defender España”, ironizó Giró.

El presentador tampoco deja pasar la ocasión de lanzarle un shade apenas disimulado al recordar que aquella noche la hija de Isabel Preysler parecía ir “volada”, insinuando que Falcó parece vivir completamente ajena a la realidad.