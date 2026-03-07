Puma Blue no quiere que te deprimas con su disco

Nuestro Disco de la Semana hasta el momento es ‘Croak Dream‘. Dominado por la voz andrógina de Puma Blue, recuerda mucho a Radiohead en su corte titular y a Portishead en grabaciones como ‘(Fool)’ y ‘Hush’. Pero son temas como ‘Silently’ los que terminan de encauzar el álbum hacia un territorio propio. Es nuestra Canción del Día hoy.

‘Silently’ está más orientada hacia las sonoridades jazz o incluso R&B. Aunque tiene un toque Beth Gibbons, está más cerca del tipo de pop que hizo Rhye o incluso Sade.

El título del tema viene de «una voz en el viento que canta en silencio». ‘Silently’ habla de una relación separada probablemente por la muerte, aunque el texto es ambiguo, lo que implica la devastación de Jacob.

«Te has ido a un lugar al que no te puedo seguir» dice por un lado. Y por otro «me he ido a un lugar al que no me puedes seguir». El juego del gato y el ratón en su versión más trágica continúa con un «sabes que te quiero, pero me he ido, hasta el fondo de mí, estoy perdido».

En una entrevista reciente Puma Blue ha querido quitar hierro al ambiente cortavenas de ‘Croak Dream’, indicando que está todo bien y además mejor con su banda que nunca. «Siento que este disco soy yo diciendo «ahora que ya sabéis quién soy, puedo ser yo mismo libremente». Algunas canciones contienen mucha tristeza, pero también algo de tontería. Hay alegría en la tristeza porque simplemente es increíble estar vivo».

