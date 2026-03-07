Harry Styles conquista el Global; Bad Gyal, top 2 tras Quevedo en España

Las listas globales de este viernes estaban marcadas por la llegada del nuevo disco de Harry Styles, ‘Kiss All The Time. Disco, Occasionally‘, de carácter mucho menos comercial que el anterior. Justo cuando ‘Risk It All’ de Bruno Mars lograba saltar al número 1 del Global de Spotify tras varios días de escalada, Harry Styles le desplaza hasta el puesto 5. ‘American Girls’, que tiene nuevo vídeo, llega al número 1 del Global de Spotify (también de Apple Music) y Styles sitúa otros 3 temas en el top 5. Y ojo, ninguno es ‘Aperture‘.

1 American Girls — 8.305M

2 Ready, Steady, Go! — 6.122M

4 Are You Listening Yet? — 5.668M

6: Taste Back — 5.557M

8 Coming Up Roses — 5.209M

9 Aperture — 5.008M

10 The Waiting Game — 4.984M

11 Pop — 4.916M

12 Season 2 Weight Loss — 4.827M

15 Dance No More — 4.477M

19 Carla’s Song — 4M

22 Paint By Numbers — 3.976M

Como veis, todas las canciones del 4º álbum de Harry Styles llegan al top 22 del Global de Spotify. Esa suerte, alimentada sobre todo por el éxito en países Reino Unido, no tiene correspondencia en España. En nuestro país ‘American Girls’ solo llega al puesto 23 de Spotify, aunque es cierto que todo el disco aparece entre los 115 primeros puestos.

En España estamos más con ‘Más cara’ de Bad Gyal. Las 19 canciones del álbum de Alba Farelo llegan al top 200. Destaca ‘Más cara’ en el número 2, eso sí, por detrás de ‘Ni borracho’, el hit del momento de Quevedo, que no está dispuesto a dejar ir el número 1.

Así han quedado los temas de Bad Gyal en Spotify España:

2 (E) Más cara

4 (23) Choque, con Chencho Corleone

12 (E) Un coro y ya :)

21 (98) Da Me

27 (E) Te daré

29 (E) La iniciativa

30 (E) Noticia de ayer

40 (E) Tic Tac (Hour Love)

49 (E) Mi debili

61 (E) De por vida

64 (E) Fa$HION kILLA

66 (E) Muñeca, con De La Rose

83 (E) Hoy te toca, con Jenny «La Sexy Voz»

84 (E) Fashion Girl pt 2, con Jardiel El Incomparable

89 (E) De to

104 (RE) Fuma

115 (E) Perro, con Victor Mendivil

121 (E) Gatitas

144 (RE) Última noche, con Ozuna

