Nebulossa, Bruno, Ava y 1111, en el top 40 de JNSP

Rosalía recupera el número 1 de JNSP con ‘Reliquia’ con el 37% de los votos, frente al 32% obtenido por Martin con ‘Otro verano’ en la final de Instagram. La entrada más fuerte es la de Nebulossa, seguida de la de Bruno Mars. Ava Max y los noveles 1111 también logran colarse en el top 40, pese a no tener la promoción que está obteniendo ‘Risk It All’.
Recordad que podéis escuchar la playlist con las 40 canciones del top y las 10 candidatas a entrar de cada semana, así como por supuesto votar por vuestras canciones favoritas, aquí. Los votos son sometidos a una fórmula matemática que beneficia a las novedades y perjudica a las canciones a medida que pasan las semanas.
|Top
|Ant.
|Peak
|Sem.
|Canción
|Artista
|1
|2
|1
|3
|Reliquia
|Rosalía
|2
|1
|1
|7
|Otro verano
|Martin
|3
|3
|3
|2
|Dying for You
|Charli XCX
|4
|10
|1
|20
|Nuevos recuerdos
|Martin
|5
|9
|5
|2
|T AMARÉ
|Tony Grox, LUCYCALYS
|6
|5
|5
|2
|White Feather Hawk Tail Deer Hunter
|Lana del Rey
|7
|7
|7
|3
|Lucky Again
|Lykke Li
|8
|–
|8
|1
|Vogue
|Nebulossa
|9
|8
|2
|6
|I Could Get Used to This
|Jessie Ware
|10
|6
|6
|2
|TICTAC
|Maria Arnal
|11
|14
|3
|5
|So Easy (To Fall In Love)
|Olivia Dean
|12
|22
|12
|4
|Homewrecker
|sombr
|13
|–
|13
|1
|Risk It All
|Bruno Mars
|14
|4
|2
|6
|Aperture
|Harry Styles
|15
|30
|11
|3
|I’ll Change for You
|Mitski
|16
|11
|8
|4
|A veces
|Ana Torroja
|17
|12
|4
|4
|Opalite
|Taylor Swift
|18
|18
|1
|8
|Talk to Me
|Robyn
|19
|–
|19
|1
|Kill it QUEEN
|Ava Max
|20
|19
|1
|18
|Berghain
|Rosalía, Björk, Yves Tumor
|21
|29
|5
|57
|M.A.P.S.
|Amaia
|22
|15
|5
|5
|Streets of Minneapolis
|Bruce Springsteen
|23
|27
|17
|4
|DANCE…
|Slayyyter
|24
|31
|19
|3
|Hasta Jesús tuvo un mal día
|Ca7riel & Paco Amoroso, Sting
|25
|23
|1
|17
|La Perla
|Rosalía
|26
|20
|5
|7
|Orange County
|Gorillaz, Bizarrap, Kara Jackson
|27
|40
|2
|9
|Despierto amándote
|Miranda!, bailamamá
|28
|13
|13
|3
|Una muerte ideal
|Rodrigo Cuevas, Grande Amore
|29
|16
|16
|5
|Caught in the Blink of an Eye
|Ladytron
|30
|–
|30
|1
|La línea de puntos
|1111
|31
|17
|10
|4
|Ya no llueve
|dani dicostas
|32
|26
|18
|4
|Immortal Love
|MIKA
|33
|21
|4
|8
|I Just Might
|Bruno Mars
|34
|36
|3
|16
|Dopamine
|Robyn
|35
|24
|5
|6
|Opening Night
|Arctic Monkeys
|36
|25
|8
|7
|TENTACION
|Ralphie Choo
|37
|32
|29
|3
|God’s Lonely Man
|Anna Calvi
|38
|39
|19
|5
|L.U.C.K.Y.
|Fcukers
|39
|28
|2
|22
|com você
|Judeline, Amaia
|40
|35
|23
|4
|The Scythe
|The Last Dinner Party
|Candidatos
|Canción
|Artista
|–
|Sacrificio
|Triángulo de Amor Bizarro
|–
|El hombre planeta
|Alcalá Norte
|–
|Los paracaídas
|Samuraï
|–
|AURAAA
|marquitos
|–
|Mala mía
|María José Llergo
|–
|What You Want
|Angèle, Justice
|–
|Brutus
|Em Beihold
|–
|Silently
|Puma Blue
|–
|Lo dejé pa mañana
|CURRO
|–
|American Girls
|Harry Styles
Vota por todas las canciones que te gusten
- Nebulossa / Vogue (6%, 10 Votos)
- Rosalía, Björk, Yves Tumor / Berghain (4%, 7 Votos)
- Rosalía / Reliquia (4%, 7 Votos)
- Amaia / M.A.P.S. (4%, 6 Votos)
- Alcalá Norte / El hombre planeta (4%, 6 Votos)
- Triángulo de Amor Bizarro / Sacrificio (4%, 6 Votos)
- Jessie Ware / I Could Get Used to This (4%, 6 Votos)
- María José Llergo / Mala mía (4%, 6 Votos)
- Judeline, Amaia / com você (4%, 6 Votos)
- Tony Grox, LUCYCALYS / T AMARÉ (3%, 5 Votos)
- Ana Torroja / A veces (3%, 5 Votos)
- Gorillaz, Bizarrap, Kara Jackson / Orange County (3%, 5 Votos)
- Miranda!, bailamamá / Despierto amándote (3%, 5 Votos)
- Harry Styles / Aperture (3%, 5 Votos)
- dani dicostas / Ya no llueve (2%, 4 Votos)
- Ladytron / Caught in the Blink of an Eye (2%, 4 Votos)
- Martin / Otro verano (2%, 4 Votos)
- Mitski / I'll Change for You (2%, 4 Votos)
- ¡Lana del Rey / White Feather Hawk Tail Deer Hunter (2%, 4 Votos)
- Maria Arnal / TICTAC (2%, 4 Votos)
- Harry Styles / American Girls (2%, 3 Votos)
- Lykke Li / Lucky Again (2%, 3 Votos)
- Rosalía / La Perla (2%, 3 Votos)
- Rodrigo Cuevas, Grande Amore / Una muerte ideal (2%, 3 Votos)
- Angèle, Justice / What You Want (2%, 3 Votos)
- Olivia Dean / So Easy (To Fall In Love) (2%, 3 Votos)
- Slayyyter / DANCE... (2%, 3 Votos)
- sombr / Homewrecker (2%, 3 Votos)
- Taylor Swift / Opalite (2%, 3 Votos)
- The Last Dinner Party / The Scythe (2%, 3 Votos)
- Bruno Mars / I Just Might (2%, 3 Votos)
- Robyn / Talk to Me (2%, 3 Votos)
- Bruce Springsteen / Streets of Minneapolis (2%, 3 Votos)
- Puma Blue / Silently (1%, 2 Votos)
- Ava Max / KiLL iT QUEEN (1%, 2 Votos)
- 1111 / La línea de puntos (1%, 2 Votos)
- Martin / Nuevos recuerdos (1%, 2 Votos)
- Robyn / Dopamine (1%, 2 Votos)
- Bruno Mars / Risk It All (1%, 2 Votos)
- Charli XCX / Dying for You (1%, 2 Votos)
- Samuraï / Los paracaídas (1%, 1 Votos)
- Arctic Monkeys / Opening Night (1%, 1 Votos)
- Ralphie Choo / TENTACION (1%, 1 Votos)
- Fcukers / L.U.C.K.Y. (1%, 1 Votos)
- CA7RIEL & Paco Amoroso / Hasta Jesús tuvo un mal día (1%, 1 Votos)
- MIKA / Immortal Love (1%, 1 Votos)
- CURRO / Lo dejé pa mañana (0%, 0 Votos)
- Em Beihold / Brutus (0%, 0 Votos)
- Anna Calvi, Iggy Pop / God's Lonely Man (0%, 0 Votos)
- marquitos / AURAAA (0%, 0 Votos)
Votos totales: 25