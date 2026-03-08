escribe aquí...
Nebulossa, Bruno, Ava y 1111, en el top 40 de JNSP

Rosalía recupera el número 1 de JNSP con ‘Reliquia’ con el 37% de los votos, frente al 32% obtenido por Martin con ‘Otro verano’ en la final de Instagram. La entrada más fuerte es la de Nebulossa, seguida de la de Bruno Mars. Ava Max y los noveles 1111 también logran colarse en el top 40, pese a no tener la promoción que está obteniendo ‘Risk It All’.

Recordad que podéis escuchar la playlist con las 40 canciones del top y las 10 candidatas a entrar de cada semana, así como por supuesto votar por vuestras canciones favoritas, aquí. Los votos son sometidos a una fórmula matemática que beneficia a las novedades y perjudica a las canciones a medida que pasan las semanas.

Top Ant. Peak Sem. Canción Artista
1 2 1 3 Reliquia Rosalía Vota
2 1 1 7 Otro verano Martin Vota
3 3 3 2 Dying for You Charli XCX Vota
4 10 1 20 Nuevos recuerdos Martin Vota
5 9 5 2 T AMARÉ Tony Grox, LUCYCALYS Vota
6 5 5 2 White Feather Hawk Tail Deer Hunter Lana del Rey Vota
7 7 7 3 Lucky Again Lykke Li Vota
8 8 1 Vogue Nebulossa Vota
9 8 2 6 I Could Get Used to This Jessie Ware Vota
10 6 6 2 TICTAC Maria Arnal Vota
11 14 3 5 So Easy (To Fall In Love) Olivia Dean Vota
12 22 12 4 Homewrecker sombr Vota
13 13 1 Risk It All Bruno Mars Vota
14 4 2 6 Aperture Harry Styles Vota
15 30 11 3 I’ll Change for You Mitski Vota
16 11 8 4 A veces Ana Torroja Vota
17 12 4 4 Opalite Taylor Swift Vota
18 18 1 8 Talk to Me Robyn Vota
19 19 1 Kill it QUEEN Ava Max Vota
20 19 1 18 Berghain Rosalía, Björk, Yves Tumor Vota
21 29 5 57 M.A.P.S. Amaia Vota
22 15 5 5 Streets of Minneapolis Bruce Springsteen Vota
23 27 17 4 DANCE… Slayyyter Vota
24 31 19 3 Hasta Jesús tuvo un mal día Ca7riel & Paco Amoroso, Sting Vota
25 23 1 17 La Perla Rosalía Vota
26 20 5 7 Orange County Gorillaz, Bizarrap, Kara Jackson Vota
27 40 2 9 Despierto amándote Miranda!, bailamamá Vota
28 13 13 3 Una muerte ideal Rodrigo Cuevas, Grande Amore Vota
29 16 16 5 Caught in the Blink of an Eye Ladytron Vota
30 30 1 La línea de puntos 1111 Vota
31 17 10 4 Ya no llueve dani dicostas Vota
32 26 18 4 Immortal Love MIKA Vota
33 21 4 8 I Just Might Bruno Mars Vota
34 36 3 16 Dopamine Robyn Vota
35 24 5 6 Opening Night Arctic Monkeys Vota
36 25 8 7 TENTACION Ralphie Choo Vota
37 32 29 3 God’s Lonely Man Anna Calvi Vota
38 39 19 5 L.U.C.K.Y. Fcukers Vota
39 28 2 22 com você Judeline, Amaia Vota
40 35 23 4 The Scythe The Last Dinner Party Vota
Candidatos Canción Artista
Sacrificio Triángulo de Amor Bizarro Vota
El hombre planeta Alcalá Norte Vota
Los paracaídas Samuraï Vota
AURAAA marquitos Vota
Mala mía María José Llergo Vota
What You Want Angèle, Justice Vota
Brutus Em Beihold Vota
Silently Puma Blue Vota
Lo dejé pa mañana CURRO Vota
American Girls Harry Styles Vota

Vota por todas las canciones que te gusten

  • Nebulossa / Vogue (6%, 10 Votos)
  • Rosalía, Björk, Yves Tumor / Berghain (4%, 7 Votos)
  • Rosalía / Reliquia (4%, 7 Votos)
  • Amaia / M.A.P.S. (4%, 6 Votos)
  • Alcalá Norte / El hombre planeta (4%, 6 Votos)
  • Triángulo de Amor Bizarro / Sacrificio (4%, 6 Votos)
  • Jessie Ware / I Could Get Used to This (4%, 6 Votos)
  • María José Llergo / Mala mía (4%, 6 Votos)
  • Judeline, Amaia / com você (4%, 6 Votos)
  • Tony Grox, LUCYCALYS / T AMARÉ (3%, 5 Votos)
  • Ana Torroja / A veces (3%, 5 Votos)
  • Gorillaz, Bizarrap, Kara Jackson / Orange County (3%, 5 Votos)
  • Miranda!, bailamamá / Despierto amándote (3%, 5 Votos)
  • Harry Styles / Aperture (3%, 5 Votos)
  • dani dicostas / Ya no llueve (2%, 4 Votos)
  • Ladytron / Caught in the Blink of an Eye (2%, 4 Votos)
  • Martin / Otro verano (2%, 4 Votos)
  • Mitski / I'll Change for You (2%, 4 Votos)
  • ¡Lana del Rey / White Feather Hawk Tail Deer Hunter (2%, 4 Votos)
  • Maria Arnal / TICTAC (2%, 4 Votos)
  • Harry Styles / American Girls (2%, 3 Votos)
  • Lykke Li / Lucky Again (2%, 3 Votos)
  • Rosalía / La Perla (2%, 3 Votos)
  • Rodrigo Cuevas, Grande Amore / Una muerte ideal (2%, 3 Votos)
  • Angèle, Justice / What You Want (2%, 3 Votos)
  • Olivia Dean / So Easy (To Fall In Love) (2%, 3 Votos)
  • Slayyyter / DANCE... (2%, 3 Votos)
  • sombr / Homewrecker (2%, 3 Votos)
  • Taylor Swift / Opalite (2%, 3 Votos)
  • The Last Dinner Party / The Scythe (2%, 3 Votos)
  • Bruno Mars / I Just Might (2%, 3 Votos)
  • Robyn / Talk to Me (2%, 3 Votos)
  • Bruce Springsteen / Streets of Minneapolis (2%, 3 Votos)
  • Puma Blue / Silently (1%, 2 Votos)
  • Ava Max / KiLL iT QUEEN (1%, 2 Votos)
  • 1111 / La línea de puntos (1%, 2 Votos)
  • Martin / Nuevos recuerdos (1%, 2 Votos)
  • Robyn / Dopamine (1%, 2 Votos)
  • Bruno Mars / Risk It All (1%, 2 Votos)
  • Charli XCX / Dying for You (1%, 2 Votos)
  • Samuraï / Los paracaídas (1%, 1 Votos)
  • Arctic Monkeys / Opening Night (1%, 1 Votos)
  • Ralphie Choo / TENTACION (1%, 1 Votos)
  • Fcukers / L.U.C.K.Y. (1%, 1 Votos)
  • CA7RIEL & Paco Amoroso / Hasta Jesús tuvo un mal día (1%, 1 Votos)
  • MIKA / Immortal Love (1%, 1 Votos)
  • CURRO / Lo dejé pa mañana (0%, 0 Votos)
  • Em Beihold / Brutus (0%, 0 Votos)
  • Anna Calvi, Iggy Pop / God's Lonely Man (0%, 0 Votos)
  • marquitos / AURAAA (0%, 0 Votos)

Votos totales: 25

Cargando ... Cargando ...

