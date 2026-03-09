Bruno Mars, top 3 en Discos España; Leire Martínez se desploma

Bruno Mars es la entrada más fuerte de la semana en la lista española de discos. Es otro signo más del gran éxito de su último disco, ‘The Romantic’, con el que está destinado a conseguir el número 1 en Estados Unidos. En los puestos más altos de la clasificación también han entrado ‘DEADLINE’ de Blackpink, en el número 5, y ‘Lúa’ de Andrés Suárez, en el 6.

La semana no ha resultado tan agradable para ‘Historias de aquella niña’, el debut en solitario de Leire Martínez. El esperado disco entró directamente al tercer puesto de la lista, pero ha caído hasta el puesto 22 y lo más probable es que siga bajando durante las próximas semanas. ‘LUX’, por otro lado, se mantiene en el número 4 con el mayor incremento en ventas esta semana.

- Publicidad -

En la primera mitad de la clasificación también recibimos los discos de Antonio José (‘Luz’) en el número 9, Hades66 (‘EL SEI66EIS’) en el 11, Gorillaz (‘The Mountain’) en el 13, La Ludwig Band (‘Pel barri es comenta’) en el 17 y 8belial (‘El príncipe’) en el puesto 47.

Mitski y sus gatitos consiguen su puesto en el número 63 de la lista con ‘Nothing’s About To Happen To Me’, mientras que Paul McCartney & Wings y Hey Kid completan la semana con las entradas de ‘Man On The Run’ (#89), a propósito del último documental del ex Beatle, y ‘Bienvenidos a nuevos lugares’ (#90).