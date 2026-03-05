Bruno Mars será top 1 en EE.UU.; Gorillaz, en UK

Bruno Mars entra fuerte en listas, sin arrasar. El single ‘I Just Might’ logró ser su 10º número 1 en Estados Unidos, y el álbum correrá el mismo camino. ‘The Romantic‘ será top 1 del Billboard 200 con mucha facilidad.

Según las estimaciones de HDD, ‘The Romantic’ va a vender 85.000 copias en su primera semana. Una cifra que ya valdría para ser número 1 del Billboard 200 en esta semana vaga. Además, sumando streaming, serán 175.000 unidades. Esto es, Bruno Mars tiene asegurado el top 1 en Estados Unidos, doblando estos días a Bad Bunny y a Morgan Wallen, ya a la baja.

Por el contrario, quienes lideran las midweeks británicas muy claramente son Gorillaz. ‘The Mountain’ será otro flamante número 1 para la formación liderada por Damon Albarn. El lunes había vendido 23.000 copias por 10.000 de Bruno Mars; y este miércoles la diferencia no se reduce de manera significativa.

Hoy por hoy van 26.000 unidades de Gorillaz por 14.000 de Bruno Mars, por lo que salvo que haya un as en la manga para ‘The Romantic’, la formación de Damon Albarn ganará. Eso sí, quedará en torno al puesto 8 en Estados Unidos.

Fuera de esta batalla, pero fuerte, quedará ‘Nothing’s About to Happen to Me’ de Mitski, que aspira al top 3 en UK pero seguramente se verá rebasada por el streaming de Olivia Dean y quedará en el número 4.

En cuanto al single ‘Risk It All’ de Bruno Mars, aspira tan solo a un top 15 en UK, pero ojo porque acaba de subir del puesto 3 al puesto 2 en el Global de Spotify. Hay un hit cocido a fuego lento en ciernes.



