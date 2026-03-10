Si «un cantautor debe morir», que lo haga riendo

Esta semana, además de los nuevos discos de Bad Gyal, Morrissey o Harry Styles, se ha publicado el debut de O’Cristo, el proyecto del gaditano Cristóbal Colom, antes en Modelo de Respuesta Polar y Mañana. El álbum no puede tener un disco más llamativo, ‘Un cantautor debe morir’. Casi parece una metáfora de lo que encontramos en su secuencia en cuanto a producción musical. Sonido cantautor, sí, pero deconstruido.

Entre las influencias declaradas de 0’Cristo encontramos cosas como Silvio Rodríguez, pero también a Bon Iver. La tradición de Kiko Veneno se alterna con la generación Z de Guitarricadelafuente o incluso con gente tan oscura como Mk.gee. Esto explica que sus canciones estén sorteadas de detalles electrónicos, incluso pareciendo acústicas, como sucede en ‘La buena estrella’.

- Publicidad -

En este tema escuchamos a O’Cristo desangrarse («heredé la cicatriz de los ilusos, de los suicidas, del aprendiz»); es solo que después parece colorear las penas con arreglos tanto sintéticos como orgánicos. Recuerda mucho a Kiko Veneno el single ‘Subir las apuestas’ entonado junto a Kike Vera Fauna, que a su vez está unida en el tracklist a otro de los sencillos principales, ‘Conmigo y contra mí’.

También pone ese color el humor. Las frases a menudo son lapidarias: «hay que sufrir solo por quien lo merezca», dice ‘Subir las apuestas’. Por su parte, ‘La luna y el dedo’, una de las canciones más saltarinas, cuenta con un estribillo tan al límite como «cuesta respirar con la soga atada al cuello». Las melodías y el tono tienden a ver el vaso medio lleno.

- Publicidad -

El título ‘Un cantautor debe morir’ proviene del tema final, ‘Malagueña derrotada’. O’Cristo habla de la fantasía de la creación musical: «un cantautor debe morir por las mentiras de su boca / pedir perdón por mentir sería la derrota». Con algún guiño al desencanto político (‘Deshacer el mundo’) y algún instrumental (‘Bajo 0ºC’), O’Cristo completa un buen debut, exuberante, que más que al entorno cantautor, y con la producción de Turian Boy, remite a proyectos tan versátiles como Elastic Band.

O’Cristo actúa el 27 de marzo en la Sala Malandar de Sevilla y el 11 de abril en la Sala Clamores de Madrid. Detalles, en Instagram.





