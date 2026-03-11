Kacey Musgraves, a dos velas en la country ‘Dry Spell’

Kacey Musgraves ganó el GRAMMY a Álbum del Año por ‘Golden Hour‘ (2018), dedicado a su matrimonio. Pero tras un divorcio y varias relaciones, ahora está a dos velas. Ella misma lo cuenta en ‘Dry Spell’, el primer single de un nuevo disco que se lanzará en una fecha tan señalada como el 1 de mayo, bajo el título de ‘Middle of Nowhere’.

En español podría haberse titulado algo así como «El último pueblo», y la información oficial indica que este sexto álbum de Musgraves marca su gran regreso al country, el género que la popularizó gracias a sus dos primeros discos.

No hay más que ver los invitados del disco, que van desde Willie Nelson hasta Miranda Lambert. Hay canciones tituladas «Todo el mundo quiere ser un cowboy», «Coyote» y «Caballos y divorcios». Y sí, ‘Uncertain’ es un pueblo de Texas con ese nombre.

‘Dry Spell’ cumple la promesa de su título, sonando algo seca y áspera en producción e instrumentación, con guitarras eléctricas de estilo western y blues. Luego la letra aborda la sequía sexual con humor y un tono igualmente seco en la interpretación. Kacey lamenta que ya nadie la visita, que tiene el «bacon pero nadie con quien compartirlo», y que espera una «tormenta» que cure su sequía. En el estribillo directamente llama a emergencias: «911, es un grito de ayuda».

La información oficial de ‘Middle of Nowhere’ adelanta que el disco «se inspira en el amor por los clásicos de los salones de baile de Texas», que las letras exploran la condición humana desde un toque humorístico, y que la música experimenta con estilos regionales como el norteño o el zydeco.

