¿Estafa masiva? El lío de las entradas de Kanye West

Kanye West está liando una buena con las entradas de su concierto en el Estadio Metropolitano, programado para el próximo 30 de julio. Tras el inicio de la venta general hoy, 12 de marzo, varios usuarios en redes han detectado un abaratamiento repentino y sospechoso de los precios, que durante la preventa eran considerablemente más elevados.

Por ejemplo, las entradas de grada baja que inicialmente costaban 295 euros han pasado a costar 185 euros, mientras que las de grada alta, nivel 2, que costaban 225 euros han bajado su precio a 150. En algunos casos la diferencia supera los 100 euros, tratándose de la misma entrada.

Usuarios en redes denuncian una posible «estafa masiva» a los fans del rapero estadounidense, propiciada por la presión que la agencia de prensa encargada de difundir el evento en España, Yelivemadrid, estaría generando en redes para que el público compre entradas con urgencia. Yelivemadrid anunció en Instagram que se habían vendido más de 40.000 entradas en un día, el 85% de las localidades, pero El Confidencial contradice esta afirmación en un reportaje, señalando que en realidad se habrían vendido 28.259 entradas, el 46%.

Yelivemadrid ha dado una explicación a EuropaFM a través de un DM de Instagram, aludiendo a entradas desbloqueadas: “En algunos momentos de la venta, y dependiendo de la disponibilidad de zonas y de la configuración final del recinto y del concierto, se desbloquean entradas con peor visibilidad que las primeras”, ha explicado, indicando que quien quiera sustituir su entrada puede hacerlo.

Una de las empresas organizadoras del concierto de West en Madrid, Vibra Music, explica a El Confidencial que es habitual que se reserven entradas por «necesidades de producción, invitados y para personas con movilidad reducida», pero la cifra de entradas reservadas para la organización ronda las 8.000 y no marca una gran diferencia en la supuesta inflación de ventas.

Aun así, Vibra Music se muestra «segura» de que el concierto colgará el cartel de agotado e incluso abre la posibilidad de que se lancen entradas adicionales. Eso sí, pide al público que evite adquirir boletos en plataformas no oficiales, ya que varias páginas fraudulentas están vendiendo entradas a precios sospechosamente bajos.