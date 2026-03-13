escribe aquí...
MúsicaPlaylists
MúsicaPrincipal

RFTW: James Blake, Lykke Li, Robyn, Haute & Freddy…

Jordi Bardají
Por Jordi Bardají

-

151
1
- Publicidad -

RFTW: James Blake, Lykke Li, Robyn, Haute & Freddy…

Por Jordi Bardají
1

Hoy, 13 de marzo, salen discos destacados de James Blake, Kim Gordon y la banda revelación Haute & Freddy. También se pueden escuchar ya nuevos lanzamientos largos de nuestras artistas recomendadas Googly Eyes, Comic Sans y Ouineta.

Entre los estrenos en forma de single, hay que mencionar nuevas propuestas de Lykke Li, Ca7riel y Paco Amoroso; y, en especial, Robyn, que ha dejado su viejo tema ‘Blow My Mind’ casi irreconocible.

- Publicidad -

Además, tenemos nueva era de Kacey Musgraves, nueva era de beabadoobee -que se alía con The Marías-, nueva era de Olof Dreijer, nueva era de Russian Red y nueva era de Rostam, mientras otros artistas siguen desgranando sus anunciados discos, como Arlo Parks, Holly Humberstone o Charlie Puth.

La jornada es generosa en interesantes estrenos nacionales: Natalia Lacunza colabora con Hofe, casi rehaciendo el ‘Aserejé’, y hay nuevo material recomendado de Hoonine, Ginebras, Pipiolas, Cómo Vivir en el Campo o Admire, cuyo ‘SEFUE’ comentamos en portada.

- Publicidad -

Pero ojo también a la cosecha internacional: no os perdáis las propuestas de Lip Critic, Jordan Adetunji, The Parade, Baby Queen, Iceage… Puedes escuchar un centenar de novedades en la playlist “Ready for the Weekend”, que actualizamos cada viernes.

Lo más visto

No te pierdas

Contacto: info@jenesaispop.com

Síguenos

© Copyright - jenesaispop.com