RFTW: James Blake, Lykke Li, Robyn, Haute & Freddy…

Hoy, 13 de marzo, salen discos destacados de James Blake, Kim Gordon y la banda revelación Haute & Freddy. También se pueden escuchar ya nuevos lanzamientos largos de nuestras artistas recomendadas Googly Eyes, Comic Sans y Ouineta.

Entre los estrenos en forma de single, hay que mencionar nuevas propuestas de Lykke Li, Ca7riel y Paco Amoroso; y, en especial, Robyn, que ha dejado su viejo tema ‘Blow My Mind’ casi irreconocible.

Además, tenemos nueva era de Kacey Musgraves, nueva era de beabadoobee -que se alía con The Marías-, nueva era de Olof Dreijer, nueva era de Russian Red y nueva era de Rostam, mientras otros artistas siguen desgranando sus anunciados discos, como Arlo Parks, Holly Humberstone o Charlie Puth.

La jornada es generosa en interesantes estrenos nacionales: Natalia Lacunza colabora con Hofe, casi rehaciendo el ‘Aserejé’, y hay nuevo material recomendado de Hoonine, Ginebras, Pipiolas, Cómo Vivir en el Campo o Admire, cuyo ‘SEFUE’ comentamos en portada.

Pero ojo también a la cosecha internacional: no os perdáis las propuestas de Lip Critic, Jordan Adetunji, The Parade, Baby Queen, Iceage… Puedes escuchar un centenar de novedades en la playlist “Ready for the Weekend”, que actualizamos cada viernes.

