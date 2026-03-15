Esto no es amor… ¿es el Aserejé?

Mientras continúan por España sus respectivas giras -el tour BIRA y la gira de ‘N2STALG1A‘-, Hofe y Natalia Lacunza se unen en un tema conjunto sorprendente. No sé por dónde empezar a comentarlo, si por la cadena de ganchos de ‘Esto no es amor’ o por sus evidentes ecos al ‘Aserejé’.

Empecemos por lo segundo, porque la melodía de la estrofa “estaba escribiéndole canciones a María” suena poseída por el ritmo ragatanga: es casi, casi, casi calcada a la del éxito de Las Ketchup. En los comentarios del vídeo, varios usuarios advierten también el parecido.

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La similitud resulta incómoda al principio, pues no estamos hablando de un sample o una interpolación acreditada, aunque es posible que el parecido sea casualidad. Tampoco es que importe: el ‘Aserejé’ no inventó la música ni las melodías. La incomodidad, eso sí, se va disipando cuando descubres la cantidad de «hooks» incluidos en la canción.

Entre Natalia y Hofe se reparten frases en spanglish («te quiero dar un kiss»), una graciosa mención a un novio que escribe en Substack (claro) y rimas tipo “cómo no va a ser amor, si ella es mi Snoopy / está llena de pequitas, ella es mi cuqui”, hasta que la canción explota en un estribillo coreable. Cada estrofa contribuye a elevar la canción, que no decae.

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¿Y adónde nos lleva la producción de Mattin? Su híbrido de hyperpop (esas burbujitas sintéticas), urban pop, breakbeat y destellos de funk carioca construye una pieza claramente diseñada para chutar una buena dosis de energía en los directos. Misión cumplida, seguro.

