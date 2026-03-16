Músicos en los Oscar: Dua Lipa, Mick Jagger, Olivia Rodrigo…

Con el fin de la monocultura, ahora que la radio va definitivamente por un lado y las redes sociales por otro muy diferente, se dice mucho que ya no hay superestrellas de primera línea como las de antes en el mundo de la música. No obstante, la alfombra roja de los Oscar fue generosa en invitaciones hacia cantantes de pop, que dieron lo mejor de sí mismos con sus looks, especialmente para Vanity Fair. Sobre todo Troye Sivan.

Dua Lipa, Olivia Rodrigo, Karol G, Tate McRae y hasta el mismísimo Mick Jagger -al que aquí veis posando junto a Jon Batiste-, no quisieron perderse los Oscars de este año.

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Por supuesto, tampoco faltaron los protagonistas musicales de verdad. ‘Golden’ se hizo con el premio a Mejor Canción -aunque decidieron cortarles el discurso de agradecimiento- mientras que la mejor banda sonora fue para Ludwig Goransson por ‘Los pecadores‘.

También fue noticia Barbra Streisand por interpretar, tras un «speech» de homenaje a Robert Redford, un fragmento de ‘The Way We Were’, de la película homónima que protagonizaron juntos en 1973. El film ganó el Oscar a Mejor Canción Original y también Mejor Guión Original.

Olivia Rodrigo

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Mick Jagger

Tate McRae

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Travis Scott

Dua Lipa

Troye Sivan

Troye Sivan stuns on the Vanity Fair #Oscars party carpet. pic.twitter.com/2zGWtVEjEn — Pop Crave (@PopCrave) March 16, 2026

Rita Ora

Karol G

Gracie Abrams

Nick Jonas

Teyana Taylor

Jon Batiste

"Can we harmonize?" Colman Domingo, Jeff GoldBlum and Jon Batiste sing a little song on the #VFOscars party carpet. pic.twitter.com/bppvzL4Mgk — SinnamonSCouture (@SinnamonCouture) March 16, 2026

El discurso de Mejor Canción, cortado

the oscar’s are rude af for this i’m sorry😭 pic.twitter.com/3tSXtT8x54 — 𝗱𝗮𝗻𝗻𝘆🫧💚 (@beyoncegarden) March 16, 2026

El discurso de Ludwig Göransson

Aquí el discurso de Ludwig Göransson al ganar el Oscar a la Mejor Banda Sonora por SINNERS. Le agradece públicamente a su amigo y compañero de trabajo Ryan Coogler. #Oscars

pic.twitter.com/luto3TUY1l — Carla ❁ (@shannonlada) March 16, 2026

Barbra Streisand x Robert Redford