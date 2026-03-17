«Triángulo», Alcalá Norte y Llergo, top 10 en JNSP

Martin recupera el número 1 de JENESAISPOP con ‘Otro verano’, mientras Triángulo de Amor Bizarro protagonizan la entrada más fuerte de la semana llegando al número 3. También en el top 10 encontramos a Alcalá Norte y María José Llergo.
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Harry Styles y Angèle quedan a las puertas de ese top 10. Otras entradas de la semana son las de Samuraï, Puma Blue y Em Beihold.
Recordad que podéis escuchar la playlist con las 40 canciones del top y las 10 candidatas a entrar de cada semana, así como por supuesto votar por vuestras canciones favoritas, aquí. Los votos son sometidos a una fórmula matemática que beneficia a las novedades y perjudica a las canciones a medida que pasan las semanas.
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|Top
|Ant.
|Peak
|Sem.
|Canción
|Artista
|1
|2
|1
|8
|Otro verano
|Martin
|Vota
|2
|1
|1
|4
|Reliquia
|Rosalía
|Vota
|3
|–
|3
|1
|Sacrificio
|Triángulo de Amor Bizarro
|Vota
|4
|8
|4
|2
|Vogue
|Nebulossa
|Vota
|5
|4
|1
|21
|Nuevos recuerdos
|Martin
|Vota
|6
|–
|6
|1
|El hombre planeta
|Alcalá Norte
|Vota
|7
|–
|7
|1
|Mala mía
|María José Llergo
|Vota
|8
|5
|5
|3
|T AMARÉ
|Tony Grox, LUCYCALYS
|Vota
|9
|10
|6
|3
|TICTAC
|Maria Arnal
|Vota
|10
|6
|5
|3
|White Feather Hawk Tail Deer Hunter
|Lana del Rey
|Vota
|11
|–
|11
|1
|American Girls
|Harry Styles
|Vota
|12
|–
|12
|1
|What You Want
|Angèle, Justice
|Vota
|13
|19
|13
|2
|Kill it QUEEN
|Ava Max
|Vota
|14
|3
|3
|3
|Dying for You
|Charli XCX
|Vota
|15
|9
|2
|7
|I Could Get Used to This
|Jessie Ware
|Vota
|16
|7
|7
|4
|Lucky Again
|Lykke Li
|Vota
|17
|14
|2
|7
|Aperture
|Harry Styles
|Vota
|18
|15
|11
|4
|I’ll Change for You
|Mitski
|Vota
|19
|30
|19
|2
|La línea de puntos
|1111
|Vota
|20
|12
|12
|5
|Homewrecker
|sombr
|Vota
|21
|31
|10
|5
|Ya no llueve
|dani dicostas
|Vota
|22
|20
|1
|19
|Berghain
|Rosalía, Björk, Yves Tumor
|Vota
|23
|24
|19
|4
|Hasta Jesús tuvo un mal día
|Ca7riel & Paco Amoroso, Sting
|Vota
|24
|13
|13
|2
|Risk It All
|Bruno Mars
|Vota
|25
|16
|8
|5
|A veces
|Ana Torroja
|Vota
|26
|29
|16
|6
|Caught in the Blink of an Eye
|Ladytron
|Vota
|27
|–
|27
|1
|Los paracaídas
|Samuraï
|Vota
|28
|28
|13
|4
|Una muerte ideal
|Rodrigo Cuevas, Grande Amore
|Vota
|29
|17
|4
|5
|Opalite
|Taylor Swift
|Vota
|30
|11
|3
|6
|So Easy (To Fall In Love)
|Olivia Dean
|Vota
|31
|25
|1
|18
|La Perla
|Rosalía
|Vota
|32
|22
|5
|6
|Streets of Minneapolis
|Bruce Springsteen
|Vota
|33
|26
|5
|8
|Orange County
|Gorillaz, Bizarrap, Kara Jackson
|Vota
|34
|23
|17
|5
|DANCE…
|Slayyyter
|Vota
|35
|37
|29
|4
|God’s Lonely Man
|Anna Calvi
|Vota
|36
|21
|5
|58
|M.A.P.S.
|Amaia
|Vota
|37
|27
|2
|10
|Despierto amándote
|Miranda!, bailamamá
|Vota
|38
|–
|38
|1
|Silently
|Puma Blue
|Vota
|39
|–
|39
|1
|Brutus
|Em Beihold
|Vota
|40
|39
|2
|23
|com você
|Judeline, Amaia
|Vota
|Candidatos
|Canción
|Artista
|–
|Freaks
|Haute & Freddy
|Vota
|–
|Mi loco cowboy
|Gara Durán
|Vota
|–
|Esto no es amor
|Hofe, Natalia Lacunza, Mattin
|Vota
|–
|SEFUE
|Admire
|Vota
|–
|The Monsters of Pig Alley
|Morrissey
|Vota
|–
|Dry Spell
|Kacey Musgraves
|Vota
|–
|Conmigo y contra mí
|O’Cristo
|Vota
|–
|boyfriend
|2charm
|Vota
|–
|Stupid Bitches
|Grace Ives
|Vota
|–
|Shame
|Sunday (1994)
|Vota
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