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«Triángulo», Alcalá Norte y Llergo, top 10 en JNSP

Sebas E. Alonso
Por Sebas E. Alonso

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«Triángulo», Alcalá Norte y Llergo, top 10 en JNSP

Por Sebas E. Alonso
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Martin recupera el número 1 de JENESAISPOP con ‘Otro verano’, mientras Triángulo de Amor Bizarro protagonizan la entrada más fuerte de la semana llegando al número 3. También en el top 10 encontramos a Alcalá Norte y María José Llergo.

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Harry Styles y Angèle quedan a las puertas de ese top 10. Otras entradas de la semana son las de Samuraï, Puma Blue y Em Beihold.

Recordad que podéis escuchar la playlist con las 40 canciones del top y las 10 candidatas a entrar de cada semana, así como por supuesto votar por vuestras canciones favoritas, aquí. Los votos son sometidos a una fórmula matemática que beneficia a las novedades y perjudica a las canciones a medida que pasan las semanas.

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Top Ant. Peak Sem. Canción Artista
1 2 1 8 Otro verano Martin Vota
2 1 1 4 Reliquia Rosalía Vota
3 3 1 Sacrificio Triángulo de Amor Bizarro Vota
4 8 4 2 Vogue Nebulossa Vota
5 4 1 21 Nuevos recuerdos Martin Vota
6 6 1 El hombre planeta Alcalá Norte Vota
7 7 1 Mala mía María José Llergo Vota
8 5 5 3 T AMARÉ Tony Grox, LUCYCALYS Vota
9 10 6 3 TICTAC Maria Arnal Vota
10 6 5 3 White Feather Hawk Tail Deer Hunter Lana del Rey Vota
11 11 1 American Girls Harry Styles Vota
12 12 1 What You Want Angèle, Justice Vota
13 19 13 2 Kill it QUEEN Ava Max Vota
14 3 3 3 Dying for You Charli XCX Vota
15 9 2 7 I Could Get Used to This Jessie Ware Vota
16 7 7 4 Lucky Again Lykke Li Vota
17 14 2 7 Aperture Harry Styles Vota
18 15 11 4 I’ll Change for You Mitski Vota
19 30 19 2 La línea de puntos 1111 Vota
20 12 12 5 Homewrecker sombr Vota
21 31 10 5 Ya no llueve dani dicostas Vota
22 20 1 19 Berghain Rosalía, Björk, Yves Tumor Vota
23 24 19 4 Hasta Jesús tuvo un mal día Ca7riel & Paco Amoroso, Sting Vota
24 13 13 2 Risk It All Bruno Mars Vota
25 16 8 5 A veces Ana Torroja Vota
26 29 16 6 Caught in the Blink of an Eye Ladytron Vota
27 27 1 Los paracaídas Samuraï Vota
28 28 13 4 Una muerte ideal Rodrigo Cuevas, Grande Amore Vota
29 17 4 5 Opalite Taylor Swift Vota
30 11 3 6 So Easy (To Fall In Love) Olivia Dean Vota
31 25 1 18 La Perla Rosalía Vota
32 22 5 6 Streets of Minneapolis Bruce Springsteen Vota
33 26 5 8 Orange County Gorillaz, Bizarrap, Kara Jackson Vota
34 23 17 5 DANCE… Slayyyter Vota
35 37 29 4 God’s Lonely Man Anna Calvi Vota
36 21 5 58 M.A.P.S. Amaia Vota
37 27 2 10 Despierto amándote Miranda!, bailamamá Vota
38 38 1 Silently Puma Blue Vota
39 39 1 Brutus Em Beihold Vota
40 39 2 23 com você Judeline, Amaia Vota
Candidatos Canción Artista
Freaks Haute & Freddy Vota
Mi loco cowboy Gara Durán Vota
Esto no es amor Hofe, Natalia Lacunza, Mattin Vota
SEFUE Admire Vota
The Monsters of Pig Alley Morrissey Vota
Dry Spell Kacey Musgraves Vota
Conmigo y contra mí O’Cristo Vota
boyfriend 2charm Vota
Stupid Bitches Grace Ives Vota
Shame Sunday (1994) Vota

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