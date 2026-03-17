«Triángulo», Alcalá Norte y Llergo, top 10 en JNSP

Martin recupera el número 1 de JENESAISPOP con ‘Otro verano’, mientras Triángulo de Amor Bizarro protagonizan la entrada más fuerte de la semana llegando al número 3. También en el top 10 encontramos a Alcalá Norte y María José Llergo.

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Harry Styles y Angèle quedan a las puertas de ese top 10. Otras entradas de la semana son las de Samuraï, Puma Blue y Em Beihold.

Recordad que podéis escuchar la playlist con las 40 canciones del top y las 10 candidatas a entrar de cada semana, así como por supuesto votar por vuestras canciones favoritas, aquí. Los votos son sometidos a una fórmula matemática que beneficia a las novedades y perjudica a las canciones a medida que pasan las semanas.

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- Publicidad - Vota por todas las canciones que te gusten 1111 / La línea de puntos

2charm / boyfriend

Admire / SEFUE

Alcalá Norte / El hombre planeta

Amaia / M.A.P.S.

Ana Torroja / A veces

Angèle, Justice / What You Want

Anna Calvi, Iggy Pop / God's Lonely Man

Ava Max / KiLL iT QUEEN

Bruce Springsteen / Streets of Minneapolis

Bruno Mars / Risk It All

CA7RIEL & Paco Amoroso / Hasta Jesús tuvo un mal día

Charli XCX / Dying for You

dani dicostas / Ya no llueve

Em Beihold / Brutus

Gara Durán / Mi loco cowboy

Gorillaz, Bizarrap, Kara Jackson / Orange County

Grace Ives / Stupid Bitches

Harry Styles / American Girls

Harry Styles / Aperture

Haute & Freddy / Freaks

Hofe, Natalia Lacunza / Esto no es amor

Jessie Ware / I Could Get Used to This

Judeline, Amaia / com você

Kacey Musgraves / Dry Spell

Ladytron / Caught in the Blink of an Eye

Lana del Rey / White Feather Hawk Tail Deer Hunter

Lykke Li / Lucky Again

María José Llergo / Mala mía

Maria Arnal / TICTAC

Martin / Nuevos recuerdos

Martin / Otro verano

Miranda!, bailamamá / Despierto amándote

Mitski / I'll Change for You

Morrissey / The Monsters of Pig Alley

Nebulossa / Vogue

Olivia Dean / So Easy (To Fall In Love)

O'Cristo / Conmigo y contra mí

Puma Blue / Silently

Rodrigo Cuevas, Grande Amore / Una muerte ideal

Rosalía / La Perla

Rosalía / Reliquia

Rosalía, Björk, Yves Tumor / Berghain

Samuraï / Los paracaídas

Slayyyter / DANCE...

sombr / Homewrecker

Sunday (1994) / Shame

Taylor Swift / Opalite

Tony Grox, LUCYCALYS / T AMARÉ

Triángulo de Amor Bizarro / Sacrificio Ver resultados