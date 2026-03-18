Hasta Rosalía puede hacer playback, y no pasa nada

El uso del playback en los conciertos suele generar controversia, a menos que lo tengas asumido porque eres fan de Britney Spears, y suele estar justificado por diferentes motivos. Los artistas lo utilizan cuando ejecutan coreografías al mismo tiempo, cuando enferman pero están obligados a actuar o, en el caso de las actuaciones en televisión, cuando las propias cadenas lo exigen para garantizar la calidad del directo. Desde los años 60 se implementa en actuaciones televisivas. Después, numerosos músicos han recurrido a pistas pregrabadas en sus conciertos por mil y una causas. La diferencia entre playback y pregrabado es relevante, ya que el pregrabado “pretende” ser directo y el playback no.

En las últimas semanas, esta polémica ha salpicado a Rosalía -aunque qué polémica no le salpica-, de quien se dice que ha recurrido al playback durante su interpretación de ‘Berghain’ en los BRIT Awards y también en momentos puntuales de su recién estrenada gira. Parte del público señala diferencias de volumen y respiración, por ejemplo en la frase final de ‘Mio Cristo Piangi Diamanti’ en Lyon. Para algunos el playback es claro y evidente porque la toma vocal es demasiado parecida a la de la canción publicada en ‘Lux’; para otros, sería imposible que una vocalista como Rosalía pudiera no cantar en directo. Es impensable.

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Es imposible saber si Rosalía utiliza playback en momentos concretos de su concierto a menos que lo confirme o lo desmienta ella misma o alguien de su equipo. Pero tampoco debería ser motivo de decepción o polémica, ya que canta en directo la mayor parte del espectáculo y puede recurrir a esta herramienta en frases concretas por distintos motivos, como hacen todos o casi todos los artistas de pop. Quizá lo haga para evitar una fatiga vocal prematura, recomendada por su médico, sabiendo que vocalistas como Adele han terminado pasando por quirófano; o porque esa parte no termina de encajarle en vivo. Además, se trata de un fragmento operístico en el que está realizando un esfuerzo especial con sus cuerdas vocales, ya que no está entrenada en ópera.

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El uso del playback está más extendido de lo que el público cree porque el trabajo de los artistas consiste también en construir una ilusión de autenticidad. Ahí entran los pregrabados, que suelen ser tomas vocales grabadas con diferencias respecto a la grabación original, de manera que suene diferente y parezca directo. Como señala la musicóloga youtuber Jenn All, «los pregrabados se hacen justo para que notes esas diferencias y, en caso de que hubiese playback, cantas encima para que se implique todo el aparato fonador». Es un truco habitual de los artistas y no significa que sus voces no sean reales.

En redes sociales se critica el playback como si su uso supusiera una traición al público o como si cualquier artista que lo utilice fuera Milli Vanilli. Sin embargo, su uso podría asumirse con más naturalidad en lugar de interpretarlo como un engaño. A menos que Rosalía -o cualquier artista- pueda cantar dos o tres horas casi cada día durante una gira de meses o incluso años sin que la voz se resienta -algo extremadamente difícil- no debería resultar polémico que ella y otros artistas recurran a esta herramienta por motivos artísticos o de salud. En 2026, no debería ser un debate.