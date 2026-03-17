Rosalía comienza la gira de ‘LUX: vídeos, setlist y spoilers

Rosalia ha presentado el primer show de la gira de ‘LUX’ en Lyon, Francia, y las redes se han llenado de todos los detalles relacionados con el espectáculo. Se despejan ya todas las dudas relacionadas respecto al especulado maximalismo de la gira, la lista de canciones y la presencia escénica de Rosalía. A continuación, spoilers.

Previamente, habíamos visto a la artista interpretar ‘Berghain’, ‘Reliquia’ y ‘La Perla’ en diferentes espacios. Ahora tenemos la certeza de que podremos escuchar casi todas las canciones de ‘LUX’, a excepción de ‘Memória’ y ‘Mundo Nuevo’, en la gira. Estas se han intercalado en esta primera fecha con temas de ‘MOTOMAMI’ como ‘SAOKO’, cantada con una peluca a lo María Antonieta, o ‘CUUUUuuuuuute’, con lo que las redes han descrito como un «botafumeiro» gigante.

- Publicidad -

Una de las mayores sorpresas ha sido el vacío a ‘El Mal Querer’, con ninguna canción del disco siendo incluida en el show, aunque esto podría cambiar durante las siguientes fechas. Sin embargo, Rosalía sí que ha rescatado ‘El Redentor’, canción incluida en su primer disco, ‘Los Ángeles’. ‘DESPECHÁ’ y una cover de ‘Can’t Take My Eyes Off You’, también presentes.

El concierto comenzó con la artista saliendo de una caja gigante y vistiendo un tutú rosa y zapatillas de ballet. Podemos verla bailar durante ‘Porcelana’, dejarse la voz en ‘Mio Cristo Piange Diamanti’ o, por supuesto, trasladarnos a la noche berlinesa con el remix tecno de ‘Berghain’, que también está incluido en la gira. El elemento religioso del álbum tambien está presente sobre el escenario, claro. ¿Lo mejor en este sentido? El confesionario de ‘La Perla’.

- Publicidad -

Rosalía llegará a España con la gira de ‘LUX’ el próximo 30 de marzo, donde ofrecerá cuatro conciertos consecutivos en el Movistar Arena de Madrid. Tras pasar por Portugal, regresará a la península para actuar en el Palau Sant Jordi de Barcelona durante los días 13, 15, 17 y 18 de abril.

Setlist:

Sexo, Violencia y Llantas

Reliquia

Porcelana

Divinize

Mio Cristo Piange Diamanti

Berghain

Saoko

La Fama

La Combi Versace

De Madrugá

El Redentor

Can’t Take My Eyes Off You (Frankie Valli cover)

La Perla

Sauvignon Blanc

La Yugular

Dios Es un Stalker

La Rumba Del Perdón

CUUUUuuuuuute

La Noche de Anoche

Bizcochito

Despechá

Novia robot

Focu ’ranni

Magnolias

Rosalía monta un confesionario durante su presentación de La Perla en el LUX TOUR Lyon. pic.twitter.com/k6x5c6gTrB — LUX TOUR (@MOTOMAMlTOUR) March 16, 2026

- Publicidad -

LA PERLA IN LIVE OMGG pic.twitter.com/CAAo5IZHBi — Pierre ☆ (@Bellaisaphrodid) March 16, 2026

Rosalía impresiona durante la presentación de 'CUUUUuuuuuute' en el LUX TOUR Lyon. pic.twitter.com/Gn3aXfUNtB — LUX TOUR (@MOTOMAMlTOUR) March 16, 2026

Rosalía’s LUX Tour features on-screen lyric translations in the language of the country where she’s performing. pic.twitter.com/yoMecVAHv3 — Pop Base (@PopBase) March 17, 2026

Rosalia bailando ballet durante el LUX TOUR en Lyonpic.twitter.com/is2TGlfpEL — LUX TOUR (@LUXT0UR) March 16, 2026

Rosalia es la mejor vocalista del siglo 21 y no lo voy a discutir… pic.twitter.com/NDwDnIPfH2 — motomochi (@motomochi_rdddd) March 16, 2026

Rosalía sirve María Antonieta durante la presentación de SAOKO en el LUX TOUR Lyon. pic.twitter.com/DAnqKiHYkg — LUX TOUR (@MOTOMAMlTOUR) March 16, 2026

Rosalía incluye el remix tecno de Berghain en el LUX TOUR Lyon. pic.twitter.com/opodmsZrT9 — LUX TOUR (@MOTOMAMlTOUR) March 16, 2026

el concepto de subir a fans mientras cantas detrás de un marco como la obra de arte que eres… pelos pic.twitter.com/nH4nmucAt7 — lux summer (@averageviewer) March 16, 2026