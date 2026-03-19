La Super Bowl es «demasiada presión» para Miley Cyrus

Miley Cyrus lo tiene claro: la Super Bowl es demasiado. En una nueva entrevista con Variety, la autora de ‘Something Beautiful’ ha asegurado que la idea de ser la protagonista del Halftime de la Super Bowl sería «demasiada presión» para ella.

Bad Bunny realizó el pasado febrero una de las actuaciones más vistas de la historia de la Super Bowl. Al ser preguntada por una posible oferta de cara a 2027, Miley Cyrus dejó claro que le costaría demasiado trabajo abstraerse de las millones de miradas del evento: «Tendría que hacer el trabajo mental para que no fuese todo sobre la Super Bowl, porque entonces no puedes evitar pensar que es lo más visto del mundo».

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Sin embargo, deja una pequeña ventana abierta. ¿Su referencia? Hannah Montana: «Si pudiese encontrar una forma de hacerlo igual que lo que fue el ‘Hannahversario’, un viaje a través de la discografía en el que se aprecia cada canción y cada etapa por lo que es, creo que podría encontrar la manera de hacerlo». Efectivamente, este mismo 24 de marzo se estrenará el especial 20 aniversario de Hannah Montana, el gran álter ego de Miley Cyrus.

Estas declaraciones están en consonancia con lo que contó la artista hace unos meses, cuando aseguró que las giras no son lo más conveniente para ella en estos momentos: «Echo de menos y amo actuar en directo, pero el estar seis meses en la carretera y dejar mi familia, mi normalidad y mi rutina simplemente no es lo mejor para mí».