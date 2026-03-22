Jack Antonoff relata su boda en el plastic soul de ‘dirty wedding dress’

Jack Antonoff y Margaret Qualley celebraron su boda en agosto de 2023, en la costa de Nueva Jersey. En el último single de Bleachers, el artista y productor relata los hechos a base de plastic soul, rock and roll y muy buen gusto. ‘dirty wedding dress’ es la Canción del Día.

Se trata del segundo adelanto del próximo proyecto de Bleachers, ‘Everyone for 10 Minutes’, disponible el próximo 22 de mayo junto al lead single del álbum, la romántica ‘you and forever’. Musicalmente, ‘dirty wedding dress’ toma un camino totalmente diferente, cambiando el ambiente nebuloso de aquella canción por el soul buenrollero del ‘Young Americans’ de Bowie. El toque de Bruce Springsteen, como siempre en Bleachers, tampoco falta.

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La canción no cambia demasiado a lo largo de sus casi 5 minutos de duración, pero es aquí donde Jack Antonoff demuestra su maestría como productor. Los elementos del tema van añadiéndose, quitándose y exagerándose (¡esos gritos!) constantemente, haciendo que este avance sin que parezca que no pasa nada. En la letra, Antonoff describe cómo los alrededores de la boda se llenaron de paparazzis y curiosos: «Todo el mundo fuera hablando como si supieran / Pero no, no lo saben».

En otras partes de la canción, Jack canta sobre cómo «los vecinos perdieron la cabeza» o sobre quitar «la tristeza de la noche del sábado», referenciando uno de sus discos anteriores. En los últimos versos, también tira una pullita a la prensa musical: «Un crítico se ha mudado al bloque / Bromea con que quiere regalías porque le referencié una vez / Y yo como: ¿Qué cojones?».