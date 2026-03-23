Shakira añade 3 fechas a su residencia en Madrid

Shakira añade 3 fechas a la residencia europea que celebrará en Madrid el próximo mes de septiembre, en un Estadio creado ad hoc, temporal, integrado en el Iberdrola Music, con capacidad para 50.000 fans. Lo han llamado Estadio Shakira.

Si hasta ahora se habían anunciado los conciertos de los días 25, 26 y 27 de septiembre, ahora se suman los días 18, 19 y 20. Las entradas para los conciertos del 18, 19 & 20 de septiembre estarán a la venta el viernes 27 de marzo a las 12h en www.livenation.es, Ticketmaster y El Corte Inglés, mientras que las entradas para los conciertos del 25, 26 & 27 de septiembre estarán a la venta dos horas antes, el viernes 27 de marzo a las 10h, también en www.livenation.es, Ticketmaster y El Corte Inglés.

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Las personas que se hayan registrado en www.shakira.com (cuyo plazo se cerró anoche, domingo 22 de marzo a las 22h) tendrán acceso a una primera preventa para las 6 fechas que empezará el martes 24 de marzo a las 10h (para los conciertos del 25, 26 y 27 de septiembre) y a las 12h (para los concierto del 18, 19 y 20 de septiembre).

La preventa SMusic estará disponible desde el miércoles 25 de marzo a las 10h (para los conciertos del 25, 26 y 27 de septiembre) y a las 12h (para los conciertos del 18, 19 y 20 de septiembre) mientras que los registrados en www.livenation.es podrán comprar sus entradas antes de la salida a la venta general el jueves 26 de marzo a las 10h (para los conciertos del 25, 26 y 27 de septiembre) y a las 12h (para los conciertos del 18, 19 y 20 de septiembre).

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Durante la residencia europea en el estadio Shakira, Madrid acogerá una amplia variedad de actividades: conciertos, exposiciones, charlas, talleres, cine, gastronomía, literatura y experiencias culturales compartidas bajo el nombre Es Latina.