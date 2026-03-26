FKA Twigs vuelve a denunciar a Shia LaBeouf por intentar «silenciarla»

FKA Twigs ha presentado una nueva denuncia contra Shia LaBeouf, asegurando que el actor habría intentado silenciar su derecho a hablar públicamente sobre los supuestos abusos sexuales que experimentó la cantante durante su relación. El año pasado, Twigs abandonó la denuncia que llevaba activa desde diciembre de 2020 contra su expareja. Ahora, su equipo legal apunta a un «acuerdo de confidencialidad ilegal».

En un principio, la denuncia inicial de Twigs se retiró después de que ambas partes alcanzasen un acuerdo mutuo. Según los nuevos documentos legales, recogidos por Pitchfork, esto en realidad se hizo para evitar a LaBeouf un «juicio público e incómodo y potencialmente daños enormes por su conducta».

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Ahora, el equipo legal de Twigs asegura que este acuerdo contenía un NDA que prohibía a la artista «no solo revelar información sobre su propia supervivencia de abuso y agresión sexual sino también hablar de los abusos de forma general y como un importante tema de interés público».

Todo empezó después de que Tahliah Barnett, nombre real de FKA Twigs, mencionase en una entrevista con The Hollywood Reporter el pasado diciembre que no se sentía «segura» tras la relación con LaBeouf. Fue entonces cuando esta recibió una demanda de arbitraje que sostenía que se había producido un incumplimiento del contrato.

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Aunque esto fue desestimado al final, Barnett ahora ha llevado el asunto a los tribunales argumentando que las cláusulas del NDA forman parte de «los continuos esfuerzos» del actor por «silenciar» su palabra.

FKA Twigs no busca ninguna compensación económica: «Presenta esta acción para enmendar errores y también en nombre de otras mujeres que son víctimas de violencia doméstica y sexual que no tienen los recursos para denunciar y defenderse de depredadores», ha declarado su abogado.