FKA twigs denuncia a The Twigs

FKA twigs ha presentado una denuncia contra una banda llamada The Twigs después de que esta haya dirigido en varias ocasiones amenazas legales contra la cantante de ‘EUSEXUA’. FKA acusa al dúo británico de «convertir en un arma» la ley de marca registrada con el objetivo de conseguir un «pago de siete cifras».

Laura y Linda Good, integrantes de The Twigs, habrían estado enviando cartas de cese y desista a la artista británica recientemente, aludiendo a una orden del tribunal que prohibiría a Tahliah Barnett usar su nombre artístico. A menos, claro, que reciban una compensación económica. Los abogados de Barnett, sin embargo, aseguran que el dúo lleva siendo conocedor del nombre de Twigs durante más de una década.

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No es el primer encontronazo entre las artistas. The Twigs llevan usando ese nombre desde la década de los 90 y ya denunciaron a FKA en 2014 por violación de copyright. En aquella ocasión, retiraron la demanda después de no conseguir el objetivo de evitar que Barnett usase el nombre de FKA Twigs. Los documentos afirman que después de ese caso, The Twigs «simplemente desaparecieron» durante años, hasta que «de la nada» empezaron a llegar cartas en mayo de 2024.

El equipo legal de FKA Twigs añade, por último, que la cantante no ha roto en ningún momento la ley de marca registrada, ya que se debería probar que el público es capaz de confundir ambas marcas por ser demasiado similares.

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Tal y como apuntan, es «inconcebible» que alguien confunda una banda independiente de «limitado reconocimiento» con una «artista musical reconocidas globalmente»: 67 suscriptores, 19.332 visitas en Youtube, 705 seguidores en Instagram y 25 oyentes mensuales en Spotify son los números de The Twigs, recogidos en la denuncia.