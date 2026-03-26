Mientras ‘Torrente Presidente’ sigue arrasando en taquilla y ya suma 16 millones de euros recaudados, muy por encima de ‘Amarga Navidad‘, Santiago Segura ha aclarado sus controvertidas palabras sobre las personas trans pronunciadas durante una reciente entrevista, en las que afirmaba que las «personas trans en España nunca han tenido ningún problema».

En una conversación viral con María Guerra en la Cadena SER, Segura realiza observaciones falaces y alarmistas sobre la ley trans y la ley del “solo sí es sí”, afirmando cosas que la ley trans “permite a cualquier hombre con barba identificarse como mujer”. También se queja de que lo llamen “facha” por defender posturas contrarias a la izquierda.

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Durante la misma intervención, Segura sugiere que los votantes de VOX son producto de la izquierda por «haberlos arrinconado» hacia el voto ultraderechista, y hace una extraña comparación de problemas al afirmar que prefiere que el dinero de sus impuestos sea destinado a la investigación contra el cáncer de mama en lugar de a la violencia de género, porque más mujeres mueren en el primer caso.

Santiago Segura matiza sus palabras

Sobre las personas trans, Segura lanza en la entrevista otra extraña simplificación, afirmando que en España «nunca han tenido ningún problema», ignorando su histórica e invisible marginalización social y laboral. Pone como ejemplo a Bibiana Fernández como mujer trans que ha sido socialmente aceptada en nuestro país, obviando su excepcionalidad como persona conocida y famosa.

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Segura ha intentado aclarar sus palabras en un tuit, en el que reconoce haberse «equivocado enormemente», muestra su «apoyo incondicional a las personas trans» e indica que las mujeres trans «han sido marginadas, maltratadas y perseguidas en España».

Sin embargo, el cineasta explica que lo que quería decir es que «en el momento en que se aprobó la ley, las mujeres trans en España ya estaban integradas en la sociedad y tenían el respeto de la población», al contrario que en países «como Rusia o donde gobiernan ayatolás», ignorando los grados, matices y contradicciones que pueden darse en todos los casos.

Esto lo retuiteé. PERO Cuando @SSantiagosegura dijo que las mujeres tras no tenían ningún problema en España, creo que ahí se equivocó. https://t.co/euXS1IPB2r — Jaime (@jaime_srr) March 26, 2026