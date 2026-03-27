Taylor Swift reaparece en los iHeart Radio Music Awards

Taylor Swift y Miley Cyrus se encuentran entre las artistas que han sido galardonadas esta noche en la 13ª edición de los iHeartRadio Music Awards, la ceremonia anual de premios musicales organizada por la empresa de radio iHeartMedia, que reconoce a los artistas, canciones y álbumes más populares del año según la difusión en radio y el impacto en plataformas digitales.

Swift ha recogido los premios a Artista del año y a Álbum pop del año y, aunque no ha actuado, su aparición ha sido una de las más sonadas, ya que la autora de ‘The Life of a Showgirl‘ no se dejaba ver en un evento público desde hacía meses.

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Swift, que ha asistido al evento acompañada de su prometido, Travis Kelce, ha recogido premios de parte de Alysa Liu y RAYE, y ha dado un consejo a artistas emergentes: «Espero que puedas cultivar esa pasión solo entre tú y ese arte, y que te des tiempo para cometer errores y perfeccionar tu habilidad», ha afirmado. «Creo firmemente que todo lo que alimentas en tu mente, ella lo interioriza; y todo lo que le das a internet, este intentará destruirlo, y no quiero eso para tus sueños».

Miley Cyrus ha sido otra de las artistas premiadas destacadas, con el premio a la Innovación. En su discurso, Cyrus ha recordado el 20º aniversario de ‘Hannah Montana’ y señalado que, para ella, la innovación no ha significado dejar atrás quién es, sino «seguir divirtiéndose» mientras busca su propia identidad.

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La ceremonia de los iHeart Radio Music Awards ha estado presentada por el rapero Ludacris y ha contado con actuaciones musicales destacadas de RAYE -que saca disco hoy-, Kehlani y Alex Warren, además de la performance conjunta de tres girl bands icónicas del R&B: TLC, Salt-N-Pepa y En Vogue.











