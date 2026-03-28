A$AP Rocky se mira en ‘Eduardo Manostijeras’, ‘Beavis and Butt-Head,’ Gazelle Freestyle

Tim Burton diseñando la portada del álbum, Danny Elfman colaborando en los arreglos y haciendo un cameo como batería, Winona Ryder como protagonista del videoclip, encarnando a una ama de casa que vive en el típico suburbio estadounidense, A$AP Rocky con rulos…

Basta con sumar dos y dos para saber cuál es el principal referente estético del rapero neoyorquino en su nuevo videoclip: el universo iconográfico suburbano y marujo de ‘Eduardo Manostijeras’.

- Publicidad -

No es la única referencia, guiño o codazo cómplice noventero de ‘Punk Rocky’, canción perteneciente al álbum ‘Don’t Be Dumb’. El vídeo comienza con unos créditos que evocan la estética de la MTV, mientras que Winona luce una camiseta de la serie de animación ‘Beavis and Butt-Head’, también vinculada a la cadena.

Pero hay más. El vecino mazado con puro y coleta recuerda a las pintas de un luchador de wrestling noventero o de la estrella de la teletienda Tony Little y su mítico Gazelle Freestyle. La secuencia de la rueda de reconocimiento es calcada a la de un clásico de los 90, ‘Sospechosos habituales’. Y la banda de A$AP ensaya en un garaje, otro icono de la época, asociado a las bandas punk y grunge.

- Publicidad -

Para rematar, también hay referencias sonoras noventeras. La interpolación de ‘All the Small Things’ refuerza las alusiones a la MTV, al pop-punk que dominó su programación a finales de los noventa y a aquellos videoclips gamberros que mezclaban música, humor y cultura adolescente suburbana, con narrativas construidas a base de gags visuales, humor físico y situaciones absurdas.

