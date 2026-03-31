Céline Dion vuelve a dar conciertos tras 6 años

Céline Dion ha anunciado una nueva serie de conciertos, la primera desde las últimas fechas de la residencia ‘Celine’, que ocupó Las Vegas entre 2011 y 2019 (tras otra residencia en 2007) y el ‘Courage World Tour’ de 2019 y 2020. Hace un par de años sí pudimos verla en plena forma actuar en los Juegos Olímpicos de Francia, tras unos años marcados por la enfermedad. En 2023 había tenido que cancelar un tour por un desorden neurológico.

La cantante actuará 10 noches no consecutivas en el Paris La Défense Arena entre los días 12 de septiembre y 14 de octubre. Serán 10 espectáculos que su Instagram define como «inolvidables», y para los que las entradas se ponen a la venta el 7 de abril. Estos días y hasta el 2 de abril hay un registro abierto en su web.

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Céline Dion ha declarado: «quiero que sepáis que estoy bien. Estoy cuidando mi salud, me siento bien y he vuelto a cantar. Incluso bailo un poco. Me encanta».

Os dejamos con las fechas concretas, donde como se aprecia solo actuará los miércoles y los sábados. A menos que se vayan añadiendo más fechas, parece una forma de cuidar su salud:

Saturday, September 12

Wednesday, September 16

Saturday, September 19

Wednesday, September 23

Saturday, September 26

Wednesday, September 30

Saturday, October 3

Wednesday, October 7

Saturday, October 10

Wednesday, October 14