Eurovisión Asia, ahora sí, anunciado para finales de 2026

En 2017, se anunció la llegada de una edición asiática de Eurovisión, cancelándose al año siguiente. A prácticamente un mes del estreno de su edición más polémica, Eurovisión Asia ha sido anunciado por la UER para finales de año con 10 países confirmados: se celebrará en Bangkok el próximo 14 de noviembre.

Tailandia, Corea del Sur, Filipinas, Vietnam, Malasia, Camboya, Laos, Bangladesh, Nepal y Bután son los países confirmados por el momento. En un principio, la intención era reunir a una veintena de países para su participación en el concurso musical. En un comunicado de la UER, se explica que cada país seleccionará a su representante durante los próximos meses.

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La idea inicial de Eurovisión Asia se vino abajo en 2018 por una «falta de entendimiento» entre las diferentes emisoras, pese a que se llegó a crear hasta una página web para el concurso. El objetivo de la UER en esta ocasión es construir «algo que refleje las voces, identidades y ambiciones de la región, sin dejar de ser fiel a lo que siempre ha hecho especial al concurso».

Por el momento, Eurovisión se enfrentará el próximo mayo a su edición más complicada, de la cual Países Bajos, Irlanda, Eslovenia, Islanda y España han retirado su participación por la presencia de la KAN de Israel. Esta también coincide con el 70º aniversario del formato.