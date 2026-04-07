Lo nuevo de Kurt Vile es «rollo antiguo, lofi, DIY, rock n’ roll»

Desde el interesante aunque irregular ‘(watch my moves)‘ de 2022 no teníamos nuevo disco de Kurt Vile, pero esto dejará de ser así a partir del próximo 29 de mayo, fecha en la que se lanzará, cuatro años después, el nuevo álbum del cantautor y guitarrista estadounidense, que llevará el título de ‘Philadelphia’s Been Good to Me’.

Vile presentará su nuevo álbum a lo largo de una amplia gira que, de momento, no pasará por España, pero sí por otras muchas ciudades europeas como París, Londres o Berlín.

- Publicidad -

El primer avance, ‘Chance to Bleed’, se apropia de la terminología propia del rock clásico, aquella que habla de “sangrar” para expresar un sentir auténtico y profundo, y traza un curioso retrato de la nostalgia rockera, aunque potencialmente irónica, ya que gran parte de la letra se compone de citas entrecomilladas.

“Ahora es tu oportunidad de sangrar”, entona un entusiasmado Kurt Vile, armado con su típica composición de cadencia rodante por la que es conocido. La letra menciona una banda “de bros que toca en directo”, un “micrófono demasiado caliente para cogerlo” y celebra una de esas noches en las que el grupo toca música en vivo: “noches de rock and roll de otro tiempo, lo-fi y DIY”.

- Publicidad -

El nivel de referencias musicales incluye también un Wurlitzer “ensangrentado” y rimas como “my jelly b-b-baby / sweet mama”, que parecen extraídas de un cancionero del rock de los años 50, de Chuck Berry o Sister Rosetta Tharpe.

