España hace historia en el Festival de Cannes al lograr, por primera vez, que tres películas compitan en la sección principal: ‘Amarga Navidad‘ de Pedro Almodóvar, ‘El ser querido’ de Rodrigo Sorogoyen y ‘La bola negra‘ de los Javis, que todavía no se ha estrenado, han sido las cintas seleccionadas.

Esto es un hito para el cine español porque nunca antes había logrado tener tres películas simultáneamente en la sección de Competición del Festival de Cannes, uno de los certámenes cinematográficos más prestigiosos del mundo. En comparación, países como Francia o Estados Unidos suelen tener varias producciones en la competición.

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La edición de este año del festival se celebrará del 12 al 23 de mayo, con Park Chan-wook como presidente del jurado y la entrega de Palmas de Oro de Honor a Peter Jackson y Barbra Streisand.

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