En el hip hop español, el estilo de la sierra madrileña es uno de los más especiales. Al igual que otros raperos de la zona como Midas Alonso o GRECAS hicieron antes que él, ARDO440 es uno de los artistas que está despuntando en el panorama por sus rimas libres y su interminable lista de referencias, muchas de ellas de nicho total.

‘Distrito 11’ es una gran ejemplo de esto. Nombrada después del distrito de Carabanchel, la canción llega un mes después del lanzamiento del disco ‘PECADO CAPITAL’ de Ponzze y es toda una exhibición del talento joven que ofrece la sierra. El estilo de la zona se caracteriza por dar prioridad a la aliteración y la rima asonante, antes que a la rima consonante clásica: «El M no me ama / Pronuncio mal las llanas / Tú eres una broma / Yo la droga hecha persona».

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ARDO440 es el primer en aparecer en el tema y no tarda en dejar a cuadros a cualquier oyente poco familiarizado, no solo con el estilo, sino con el hip hop en general: «Tengo cara PPP / Si respiro pí-pí-pí / Tu padre vota al PP / Disfrázate de BDP», suelta como un trabalenguas total.

Primero, hace referencia a las razas de perros Potencialmente Peligrosos, intuyo que continúa con la onomatopeya derivada al soplar en una prueba de alcoholemia, la mención al PP no hace falta explicarla y la última es como decir «disfrázate de gángster», al mencionar las siglas de Boogie Down Productions, el grupo de rap liderado por KRS-One.

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De la mano de NotoriusBoy, Ponzze, GODO028, Verdu, Laguna y Dager, en el resto del tema tenemos tanto frases políticas («Yo quise rascar la noche pero me pudo la grima, ya no hay nazis si me subo a Euskal Herria») como hilarantes («Me he emborrachado casi hasta pedir disculpas» / «No me llamo Juan, pero jodo como un juanillo»). Todo esto formará parte del show de ARDO440 en Madrid.

El Saw Rules Tour llegará mañana a la sala Independance de la capital como parte de Escenarios Madrid de Vibra Mahou, con ARDO440 rodeándose en el escenario de algunos de sus colaboradores habituales, como Ponzze, también presente en ‘Distrito 11’. El concierto comenzará a las 20h, y las entradas ya están disponibles en la web de la sala.