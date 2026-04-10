Afrika Bambaataa, DJ y productor estadounidense considerado uno de los padres del hip-hop, llevó el género hacia el futuro al fusionarlo con la música electrónica inspirada en Kraftwerk en el innovador y exitoso tema global ‘Planet Rock’. Más tarde, su legado se vio empañado por una serie de acusaciones de abuso sexual infantil, que lo llevaron a abandonar la dirección de la Universal Zulu Nation. Ha fallecido a los 68 años, según ha informado TMZ, a causa de complicaciones derivadas de un cáncer.

Nacido de padres inmigrantes de Jamaica y Barbados, Bambaataa -cuyo nombre real era Lance Taylor- se dio a conocer en la escena de fiestas de Nueva York a mediados de los años 70 gracias a sus sesiones como DJ de hip-hop. En 1973, aún adolescente e integrante del colectivo musical Black Spades, fundó la Universal Zulu Nation, una organización de concienciación sobre el hip-hop que buscaba alejar a la juventud de la violencia y canalizarla hacia la creatividad.

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La visión de Bambaataa del hip-hop era global y ayudó a transformar el Bronx en “la cuna de una cultura que hoy llega a todos los rincones del mundo”, ha declarado el reverendo Dr. Kurtis Blow Walker, director ejecutivo de la Hip Hop Alliance.

‘Planet Rock’, su éxito de 1982, transformó el hip-hop para siempre y contribuyó al nacimiento del electro-funk, al fusionar ritmos de hip-hop con el sintetizador Roland TR-808, que producía percusiones y sonidos electrónicos inspirados en la estética de la ciencia ficción de la época, especialmente en la música de Kraftwerk. El tema proponía una visión cósmica del hip-hop entonces inédita y también influyó en el desarrollo del breakdancing.

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En mayo de 2016, Bambaataa dejó su puesto como líder de la Universal Zulu Nation debido a múltiples acusaciones de abuso sexual infantil que se remontaban a la década de 1970. En un comunicado publicado en Rolling Stone, Bambaataa negó las acusaciones.

