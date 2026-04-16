Live Nation USA actuó «como monopolio» en el caso Taylor Swift

El caso ganó mucha atención a raíz de la gira The Eras Tour de Taylor Swift, cuando muchos fans tuvieron problemas para comprar entradas y se quejaron de los elevados precios. Esto hizo que las autoridades en Estados Unidos investigaran a Live Nation y su plataforma Ticketmaster por posibles abusos en el mercado.

Un jurado de Nueva York ha determinado que Live Nation USA actuó como un monopolio en el sector de los conciertos. Según la decisión, la empresa utilizó su poder para controlar cómo se organizan los eventos, imponer condiciones a recintos y artistas, y encarecer las entradas para ganar más dinero.

- Publicidad -

«El jurado ha concluido que Live Nation incurrió en prácticas monopolísticas al inflar el precio de las entradas de los conciertos y abusar de su posición de dominio del mercado», informa El País, «definiendo las condiciones de uso de los recintos donde se celebran los espectáculos en directo y amenazando a los agentes y artistas que no se sometían a sus condiciones con sacarlos del circuito de sus recintos».

Aunque el Gobierno de Estados Unidos intentó llegar a un acuerdo con la compañía para cambiar algunas prácticas, varios estados decidieron seguir adelante con el juicio. El jurado consideró que ese acuerdo no era suficiente para solucionar el problema.

- Publicidad -

Ahora, la empresa podría enfrentarse a una gran multa y a nuevas medidas para limitar su control del mercado. Incluso se plantea separar Live Nation y Ticketmaster para evitar que tengan tanto poder en la industria musical.

En España, la gira de Taylor Swift no fue operada por Live Nation, sino por otra promotora, Last Tour. La ticketera de Madrid fue Ticketmaster, mientras en Lisboa se encargó Seetickets.