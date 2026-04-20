MARTIN irrumpe en el top 10 de Discos España

La lista de álbumes de la semana, aún liderada por Omar Courtz, admite una única novedad dentro del top 10: ‘La Insolación‘ de MARTIN entra directo al número 6 de la tabla general, demostrando la lealtad de los fans de Operación Triunfo, que han esperado dos años para escuchar el proyecto. El vinilo ocupa el 2º puesto de los más vendidos.

Como dato adicional, ‘La Insolación’ da a Hidrogenesse su mayor peak comercial en una lista española como compositores y productores del disco. En comparación, el disco de Stella Maris quedó en el puesto 12 de la tabla de vinilos.

- Publicidad -

A las puertas del top 10 queda Manuel Turizo con ‘Apambichao’, que entra en el número 11, asistido por dos de sus sencillos presentes en la tabla de singles.

En el puesto 30 coloca Joan Dausà su nuevo álbum ‘Inmortals’, que incluye colaboraciones con Antonio Orozco y Anaïs Vila. Las guitarras marcan las siguientes dos entradas, ya que por un lado Cobardes colocan ‘Balance de daños’ en el 34 y, por el otro, Marlon (a los que recordarás por su cameo en Benidorm Fest) ingresan con ‘Hipersensible’ en el 48.

- Publicidad -

La puertorriqueña Kany García firma la última entrada en la lista de la semana, la de su álbum ‘Puerta abierta’, que debuta en el número 85.

La subida más fuerte de la semana pertenece a Sabrina Carpenter y su álbum ‘Man’s Best Friend‘, que sube del 27 al 15, coincidiendo con su actuación en el primer fin de semana de Coachella.

- Publicidad -

Entre los discos que eluden por completo la lista destaca el de Holly Humberstone: ‘Cruel World‘ ha entrado en el top 4 de Reino Unido y ha registrado entradas discretas en Alemania (46), Bélgica (49) o Austria (65), pero España sigue ignorando su propuesta.











