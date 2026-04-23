Demi Lovato relanza su disco con la explosiva ‘Low Rise Jeans’

Demi Lovato sigue su carrera al margen de las listas de éxitos, que de forma bastante inexplicable no han terminado de abrazar ninguno de sus últimos singles, como ‘Fast’ o, en especial, el excelente new wave pop de ‘Here All Night’. Ambos merecían una repercusión mayor de la que han obtenido.

Esto no impedirá a Demetria relanzar su último disco, ‘It’s Not That Deep‘, con una reedición que podrá escucharse a partir de este mismo viernes, 24 de abril. Bajo el título ‘It’s Not That Deep (Unless You Want It to Be)’, Lovato entregará nueve temas inéditos: básicamente, un disco nuevo.

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Contará con colaboraciones de COBRAH en ‘Fantasy’ y de la artista pop revelación Rose Gray en ‘Joshua Tree’, pero el primer avance es un tema completamente en solitario que abre el álbum: ‘Low Rise Jeans’ es la Canción del Día.

‘Low Rise Jeans’ deja de lado los ritmos de club del álbum anterior para adentrarse en un electropop dosmilero más directo, como anticipa su título, que alude a una moda de la época representada por iconos femeninos como Britney Spears o Jennifer Lopez. Una tendencia que, por cierto, está volviendo.

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Obviamente inspirada en ‘Gimme More’ de Spears, a la que evoca con su hipnótica base rítmica, ‘Low Rise Jeans’ relata un episodio de pura tensión sexual, describiendo el coqueteo intenso entre dos personas: ella muestra el tanga negro, mientras su interés sexual “no necesita imaginación”. Una fantasía hecha carne.

