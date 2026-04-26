Campos de Castilla forever

El Disco de la Semana está siendo ‘Oniria popular‘, que puede ser el mejor disco de toda la carrera de Xoel López en solitario. Como mínimo, el que “mejor equilibra sus influencias anglosajonas con las nacionales, y en menor medida las latinas”, citando la crítica de este mismo medio.

Una de las canciones clave de ‘Oniria popular’ es ‘Campos de Castilla para siempre’, hasta el punto de que la propia canción sirve para abrir y cerrar el álbum en dos versiones distintas: la primera más rockera, la segunda más folk.

- Publicidad -

‘Campos de Castilla para siempre’ narra un viaje en coche desde A Coruña a Madrid, entendiendo el automóvil como un espacio que propicia “la reflexión y el balance”, en contraste con la rapidez de la vida urbana. López se vale de dos referencias para desarrollar la composición: por un lado, la lírica de Antonio Machado; por el otro, la psicodelia de los Beatles.

La emocionante canción se apoya en un imaginario profundamente evocador de Machado, en su uso de símbolos relacionados con el camino (“el camino no miente”), el paisaje castellano (“sangran los viñedos”, “las uvas de los surcos de Dios”) o la mención explícita a Soria. Los Beatles están invocados en el título, pero también en la composición musical, de carácter psicodélico y pop.

- Publicidad -

La conexión con los Beatles va más allá, ya que ‘Campos de Castilla para siempre’ ha sido mezclada y masterizada por David Greenbaum, que ha trabajado con Paul McCartney. Con una lujosa paleta instrumental que incluye sintes, guitarras, cuerdas, órgano Hammond o coros, López construye un poema psicodélico sobre un yo en tránsito, que “encuentra en el coche el último remanso de paz e introspección, un lugar para hacer balance y dialogar consigo mismo”.

