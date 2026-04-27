Gia Margaret, feliz de aislarse de la pista y del mundo

Nuestro Disco de la Semana va a ser ‘Singing’ de Gia Margaret. La cantautora llega a su cuarto álbum tras un complicado viaje personal: perdió la voz tras su primer disco, lo que la obligó a reinventarse orientándose hacia producciones más ambient. Hubo un momento en que no sabía si sería capaz de volver a cantar, pero por suerte la tenemos de vuelta.

‘Everyone Around Me Dancing’, nuestra Canción del Día hoy y single principal de este álbum, también es la narración de una falta de adaptación.

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La cantante se mantiene «estática» mientras «todo el mundo baila a su alrededor». Una sensación perfectamente plasmada en un bonito videoclip en el que la vemos permanecer ajena a unos compañeros de fiesta que bailan o se entregan al juego de la botella.

Y ojo porque esta sensación de aislamiento no tiene por qué ser negativa, según explica ella misma: «Everyone Around Me Dancing’ es una reflexión sobre sentirse aislado, y el confort que se encuentra en ese aislamiento. Es para tomarse un descanso y así observar lo gritón y aterrador que es este mundo, y sobre encontrar la calma en nuestro mundo interior también».

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La exquisita producción corresponde, aparte de a la propia Gia Margaret, a Guy Sigsworth, que también se ha encargado de las cuerdas, el sintetizador y la suave percusión, casi próxima al trip hop. La trompeta, es un gran añadido de Arve Henrickson.

