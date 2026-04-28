Lizzo no se cansa de repetir que es una “bad bitch”, así que no sorprende que su nuevo disco se apropie del término y lo convierta en título. ‘BITCH’ sale el 5 de junio, y su primer single, homónimo, podría incluir un sample de ‘Bitch’, el éxito de Meredith Brooks de 1997, ya que la artista de Oregón figura en los créditos oficiales de la canción, junto a Missy Elliott y Timbaland. Los fans también creen que ‘Bitch’, el single de Lizzo, podría incorporar elementos de ‘She’s a Bitch’, el tema de Elliott de 1999 producido por Timbaland. Cardi B ya recurrió a ese sonido en su freestyle ‘Like What’ hace un par de años.
Tampoco podemos pasar por alto la curiosa, peculiar y sorprendente portada de ‘BITCH’: Lizzo transformada en un dedo corazón. No sabemos si es absolutamente genial o todo lo contrario, pero tiene todas las papeletas para pasar a la historia como una de las portadas más feas o impactantes de todos los tiempos. Eso sí, cumple perfectamente su función: no dejar indiferente a nadie.
‘BITCH’ incluirá además el reciente single ‘Don’t Make Me Love U’, un pastiche ochentero que ha pasado completamente sin pena ni gloria. La gran pregunta es si este nuevo proyecto logrará reactivar la carrera comercial de Lizzo. Conviene recordar que varios de sus lead singles han funcionado como auténticos “growers” en las listas: ‘Truth Hurts’ tardó años en explotar, mientras ‘About Damn Time’ pareció flop… antes de convertirse en un fenómeno. ‘Bitch’, apoyándose en un sample tan reconocible, como mínimo ya ha conseguido despertar curiosidad.
Bitch:
01 A Toast
02 Happy 2 Be
03 Don’t Make Me Love U
04 Bitch
05 She Stole My Man
06 Whose Hair Is This
07 Little Black Cat
08 That GRRRL
09 Too Nice
10 Like a Crime
11 Goodmorning!