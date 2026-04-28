Javi Chapela: de Íñigo Quintero y Second al country

Con solo 24 años, Javi Chapela es una de las grandes apuestas tanto de Universal, como del ciclo Girando por Salas. Escribió junto a Íñigo Quintero uno de los temas más populares de este, ‘Sin tiempo para bailar’, y esta temporada ha publicado su primer álbum de estudio, ‘Futuros propósitos’.

En las fotos de promo, Chapela muerde una manzana porque el concepto del álbum tiene que ver con la maduración de esta fruta: las canciones pasan de estar verdes a enriquecerse con «capas y perspectivas».

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El sonido de Javi Chapela se ampara en el pop-rock español de toda la vida, ahora mismo representado en las listas de éxito por gente como Arde Bogotá o Siloé. Entre sus temas favoritos, suele citar cosas de U2 y los murcianos Second. Ahí pueden llevarnos singles como ‘El plan’, temas como ‘Fuera de juego’ o letras que «aprietan los dientes», como ‘Huesos de cobarde’. «Sigo haciendo terapia por los dos», comienza diciendo esta.

Su tema más popular de momento es ‘Comerte la boca’, en el que apela a la nostalgia y a una de las mejores series de la historia («Pedimos algo viendo ‘Breaking Bad’, aquel verano nunca volverá»). También parecen aguardar el momento de ser descubiertas por las audiencias festivaleras canciones tan directas como ‘Nuevo romántico’ (que de «new romantic» no tiene nada, más bien te gustará si te gustan Coque Malla o Sidecars), y la balada a piano ‘Nunca me hizo falta un rival’.

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Se percibe a Javi Chapela curiosamente cómodo en su registro más country tipo Mumford & Sons, que se explaya en ‘Fugitivo’ y ‘El día después de ayer’, quizá su mejor canción. Y más curiosamente todavía, el disco se cierra con una rareza como ‘Futuros propósitos’, que alterna efectos electrónicos con el saxo de Kepa Martínez, dejando muchas preguntas sobre el futuro de su sonido.

Como parte del circuito Girando por Salas, y tras agotar entradas en la Galileo Galilei de Madrid, Javi Chapela actúa en 6 provincias de todo el país durante este mes de mayo:

GPS16 VIGO. 01 MAYO – Supersonic

GPS16 A CORUÑA. 02 MAYO – Garufa Club

GPS16 SEVILLA. 08 MAYO – Fun Clun

GPS16 ALICANTE. 14 MAYO – Sala Euterpe

GPS16 BAEZA. 15 MAYO – Café Teatro Central

GPS16 VALENCIA. 28 MAYO – Casa de la Mar



