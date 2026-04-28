Bunbury, nº1 en España; Niña Polaca, top 10

Bunbury, reciente invitado a La Revuelta, vuelve a obtener un número 1 en la lista de discos española. Si el año pasado ‘Cuentas pendientes’ logró desbancar a Bad Bunny de la lista, esta vez ‘De un siglo anterior’ desbanca a Omar Courtz… y a Rosalía, que sube con ‘Lux’ tras el paso de su gira por España, pero no logra vender más copias que Bunbury.

‘De un siglo anterior’ suma a Bunbury su sexto disco número 1 en España, tras ‘Cuentas pendientes’ (2025), ‘Greta Garbo’ (2023), ‘Expectativas’ (2017), ‘Las consecuencias’ (2010) y ‘Hellville de luxe’ (2008), todos dentro de su discografía en solitario.

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El top 10 deja otra entrada destacada: la de Niña Polaca, que colocan su nuevo disco, ‘¿Dónde está la ONU cuando más la necesitas?’, en el 10º puesto. Es el mejor debut de su carrera.

En torno al top 10, Revólver sitúa ‘03010’ en el puesto 12, mientras ‘Oniria Popular‘, uno de los mejores discos de Xoel López -reciente Disco de la Semana en JENESAISPOP-, se coloca en el 13. Cano, el artista urbano madrileño, coloca su álbum ‘Anais’ en el 17.

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La siguiente entrada internacional en la lista la protagoniza Zayn, que sitúa ‘Konnakol‘ en el número 26. La trayectoria de Zayn en España ha sido errática: su debut ‘Mind of Mine’ entró en el 2; el segundo álbum, ‘Icarus Falls’, no pasó del 35; ‘Nobody Is Listening’ le devolvió al 9º puesto, y ‘Room Under the Stairs’ le volvió a bajar al puesto 17. ‘Konnakol’ empeora ese dato y entra en el puesto 26. En mercados internacionales, ‘Konnakol’ ha sido top 4 en Reino Unido, top 5 en Alemania y top 18 en Estados Unidos. Su mejor dato es un puesto 2 en Flandes (Bélgica).

La tabla deja otras tres entradas nacionales: BIG PAPA313 sitúa el primer volumen de su mixtape ‘Dededee’ en el 51, asistido por colaboraciones con Morad o JC Reyes, y Funzo coloca ‘TDAH’ en el 66. Por último, Yerai Cortés debuta con ‘Popular’ en el 93.

















