escribe aquí...
Destacados
DestacadosMúsicaTop 40

Demi Lovato, ADÉLA, KATSEYE, Xoel, Quevedo… en el top 40 de JNSP

iko
Por iko

-

63
1
- Publicidad -

Demi Lovato, ADÉLA, KATSEYE, Xoel, Quevedo… en el top 40 de JNSP

Por iko
1


El top 5 se mantiene intacto esta semana en JNSP: Madonna sigue dominando a Martin por un porcentaje muy similar a la semana anterior (55% vs 30% en la final de Instagram). Jessie Ware queda lejos en el top 3 y Olivia Rodrigo, más lejos aún en el top 5. La entrada más fuerte es la de Demi Lovato, seguida de las de Adéla y KATSEYE en el top 10. Fuera del top 10 pero al menos dentro de la lista están Kim Petras, Xoel López y, a mayor distancia, Zayn y Quevedo.

- Publicidad -

Recordad que podéis escuchar en Apple Music y en Spotify la playlist con las 40 canciones del top y las 10 candidatas a entrar de cada semana, así como por supuesto votar por vuestras canciones favoritas, aquí. Los votos son sometidos a una fórmula matemática que beneficia a las novedades y perjudica a las canciones a medida que pasan las semanas.

Top Ant. Peak Sem. Canción Artista
1 1 1 2 I Feel So Free Madonna
2 2 1 3 Déjalo ir Martin
3 3 3 2 Ride Jessie Ware
4 4 1 15 Otro verano Martin
5 5 5 2 drop dead Olivia Rodrigo
6 6 1 Low Rise Jeans Demi Lovato
7 7 2 3 House Tour Sabrina Carpenter
8 8 1 KGB ADÉLA
9 11 9 2 SHE DID IT AGAIN Tyla, Zara Larsson
10 10 1 PINKY UP KATSEYE
11 11 1 Need for Speed Kim Petras
12 8 1 5 Click Clack Symphony RAYE, Hans Zimmer
13 16 4 5 BRITTANY MURPHY Slayyyter
14 14 1 Campos de Castilla para siempre Xoel López
15 17 1 26 Berghain Rosalía, Björk, Yves Tumor
16 13 1 11 Reliquia Rosalía
17 6 5 3 Going Shopping The Strokes
18 18 1 Placer de vivir Gara Durán, Natalia Lacunza
19 9 2 6 Death of Love James Blake
20 15 4 8 American Girls Harry Styles
21 32 21 2 Cruel World Holly Humberstone
22 10 10 2 EVERYTHING M.I.A.
23 23 1 Die for Me ZAYN
24 27 5 65 M.A.P.S. Amaia
25 28 2 14 Aperture Harry Styles
26 19 16 4 Choque Bad Gyal, Chencho Corleone
27 26 3 10 Dying for You Charli XCX
28 25 4 4 Get Go Arlo Parks
29 33 29 2 Love Story My New Band Believe
30 12 4 9 Vogue Nebulossa
31 31 1 NI BORRACHO Quevedo
32 36 7 11 Lucky Again Lykke Li
33 20 6 4 Lonely Fcukers
34 18 8 3 Mundo hostil Ginebras
35 38 35 3 Mentirosa Russian Red
36 30 10 5 Play Me Kim Gordon
37 34 34 2 I Love Everything About You Sean Nicholas Savage
38 23 2 8 Sacrificio Triángulo de Amor Bizarro
39 24 19 5 Surfboard Tokischa, Skrillex
40 39 6 10 TICTAC Maria Arnal
Candidato Canción Artista
Bring Your Love Madonna, Sabrina Carpenter
TIPOS DUROS RATA
TERTÚLIA Fillas de Cassandra
Satisfied Honey Dijon, Jacob Lusk
Después de ti KAROL G, Greg Gonzalez
Otros besos María José Llergo
Golden Digitalism
NAIL Yves, Lolo Zouaï
Everyone Around Me Dancing Gia Margaret
RUNWAY Lady Gaga, Doechii

- Publicidad -

- Publicidad -

Vota por todas las canciones que te gusten

Ver resultados

Cargando ... Cargando ...

Lo más visto

No te pierdas

Contacto: info@jenesaispop.com

Síguenos

© Copyright - jenesaispop.com