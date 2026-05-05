Demi Lovato, ADÉLA, KATSEYE, Xoel, Quevedo… en el top 40 de JNSP

El top 5 se mantiene intacto esta semana en JNSP: Madonna sigue dominando a Martin por un porcentaje muy similar a la semana anterior (55% vs 30% en la final de Instagram). Jessie Ware queda lejos en el top 3 y Olivia Rodrigo, más lejos aún en el top 5. La entrada más fuerte es la de Demi Lovato, seguida de las de Adéla y KATSEYE en el top 10. Fuera del top 10 pero al menos dentro de la lista están Kim Petras, Xoel López y, a mayor distancia, Zayn y Quevedo.
Recordad que podéis escuchar en Apple Music y en Spotify la playlist con las 40 canciones del top y las 10 candidatas a entrar de cada semana, así como por supuesto votar por vuestras canciones favoritas, aquí. Los votos son sometidos a una fórmula matemática que beneficia a las novedades y perjudica a las canciones a medida que pasan las semanas.
|Top
|Ant.
|Peak
|Sem.
|Canción
|Artista
|1
|1
|1
|2
|I Feel So Free
|Madonna
|2
|2
|1
|3
|Déjalo ir
|Martin
|3
|3
|3
|2
|Ride
|Jessie Ware
|4
|4
|1
|15
|Otro verano
|Martin
|5
|5
|5
|2
|drop dead
|Olivia Rodrigo
|6
|–
|6
|1
|Low Rise Jeans
|Demi Lovato
|7
|7
|2
|3
|House Tour
|Sabrina Carpenter
|8
|–
|8
|1
|KGB
|ADÉLA
|9
|11
|9
|2
|SHE DID IT AGAIN
|Tyla, Zara Larsson
|10
|–
|10
|1
|PINKY UP
|KATSEYE
|11
|–
|11
|1
|Need for Speed
|Kim Petras
|12
|8
|1
|5
|Click Clack Symphony
|RAYE, Hans Zimmer
|13
|16
|4
|5
|BRITTANY MURPHY
|Slayyyter
|14
|–
|14
|1
|Campos de Castilla para siempre
|Xoel López
|15
|17
|1
|26
|Berghain
|Rosalía, Björk, Yves Tumor
|16
|13
|1
|11
|Reliquia
|Rosalía
|17
|6
|5
|3
|Going Shopping
|The Strokes
|18
|–
|18
|1
|Placer de vivir
|Gara Durán, Natalia Lacunza
|19
|9
|2
|6
|Death of Love
|James Blake
|20
|15
|4
|8
|American Girls
|Harry Styles
|21
|32
|21
|2
|Cruel World
|Holly Humberstone
|22
|10
|10
|2
|EVERYTHING
|M.I.A.
|23
|–
|23
|1
|Die for Me
|ZAYN
|24
|27
|5
|65
|M.A.P.S.
|Amaia
|25
|28
|2
|14
|Aperture
|Harry Styles
|26
|19
|16
|4
|Choque
|Bad Gyal, Chencho Corleone
|27
|26
|3
|10
|Dying for You
|Charli XCX
|28
|25
|4
|4
|Get Go
|Arlo Parks
|29
|33
|29
|2
|Love Story
|My New Band Believe
|30
|12
|4
|9
|Vogue
|Nebulossa
|31
|–
|31
|1
|NI BORRACHO
|Quevedo
|32
|36
|7
|11
|Lucky Again
|Lykke Li
|33
|20
|6
|4
|Lonely
|Fcukers
|34
|18
|8
|3
|Mundo hostil
|Ginebras
|35
|38
|35
|3
|Mentirosa
|Russian Red
|36
|30
|10
|5
|Play Me
|Kim Gordon
|37
|34
|34
|2
|I Love Everything About You
|Sean Nicholas Savage
|38
|23
|2
|8
|Sacrificio
|Triángulo de Amor Bizarro
|39
|24
|19
|5
|Surfboard
|Tokischa, Skrillex
|40
|39
|6
|10
|TICTAC
|Maria Arnal
|Candidato
|Canción
|Artista
|–
|Bring Your Love
|Madonna, Sabrina Carpenter
|–
|TIPOS DUROS
|RATA
|–
|TERTÚLIA
|Fillas de Cassandra
|–
|Satisfied
|Honey Dijon, Jacob Lusk
|–
|Después de ti
|KAROL G, Greg Gonzalez
|–
|Otros besos
|María José Llergo
|–
|Golden
|Digitalism
|–
|NAIL
|Yves, Lolo Zouaï
|–
|Everyone Around Me Dancing
|Gia Margaret
|–
|RUNWAY
|Lady Gaga, Doechii