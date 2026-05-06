Antía Muíño es la hipnótica y prodigiosa voz de Girando Por Salas

Si estás en busca de voces prodigiosas, Antía Muíño es tu apuesta. La artista y compositora gallega es una de las revelaciones más claras de la nueva canción galega, moviéndose entre el folk-pop, el jazz-pop y la música tradicional de su tierra. Empiezas a escuchar por su voz, te quedas por sus pacíficas melodías.

El currículum de Muíño, que ha lanzado su segundo disco a principios de 2026, es envidiable: es parte de la banda en directo de Baiuca desde hace más de tres años, ganó el Premio Martín Códax da Música Galega en 2022 como Artista emergente, fue embajadora de Spotify EQUAL en 2022 y también fue escogida por AIE para presentar su debut por España y Marruecos en 2023.

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‘Anfibia Por Veces’ es el título de su segundo disco, del cual destaca la hermosa ‘A Beleza’, cuyo título parece casi autodescriptivo. En realidad, la autora gallega está hablando de «la belleza» natural de su tierra, mencionando «la luz que invade la tarde», «los caminos que están por andar» o «la piedra mojada» de Santiago. Sin embargo, la carta de presentación de Muíño, nunca mejor dicho, suele ser ‘Carta Aberta’.

Esta canción da título al primer disco de la artista y, a la vez, es su canción más popular. Hay reminiscencias del folk, en la instrumentación a base de arpegios acústicos, y del jazz, en la interpretación vocal, pero al final del día ‘Carta Aberta’ es un delicioso tema de cantautora clásico. Difícil no enamorarse de su voz después de escucharla.

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Este año, Antía Muíño forma parte de la programación del circuito Girando Por Salas, creado para facilitar a los artistas emergentes la posibilidad de tocar en salas fuera de su comunidad autónoma. Sin embargo, a la artista gallega le ha permitido extender la gira en la que ya se encontraba, añadiendo siete fechas más a esta. La próximo es mañana mismo, jueves 7 de mayo, en el Avalón Café de Zamora.

Conciertos de Antía Muíño:

Jueves, 7 de mayo – ZAMORA – Avalón Café

Jueves, 14 de mayo – MADRID – Sala Clamores

Viernes, 15 de mayo – ALBACETE – Ea¡ Teatro

Sábado, 16 de mayo – MURCIA – Cooperativa Itálica

Viernes, 22 de mayo – OVIEDO – La Lata de Zinc

Viernes, 29 de mayo – GANDIA (VALENCIA) – Teatre del Raval

Sábado, 30 de mayo – BARCELONA – Paral.lel 62 Club

