Teo Lucadamo no hace música para «el que se pajea con el Idealista»

Teo Lucadamo vuelve con un nuevo sello, Bistec Music, y con un nuevo colectivo de rap con un nombre totalmente humilde: Estrellas del Rap Nacional. Junto a Manu El y D.A.W.I.T., el autor de ‘El Dilema del Rapero Blanco’ ha lanzado el hilarante adelanto de su próximo proyecto. ‘Estrellas’ es la Canción del Día.

Tras la salida de ‘London Trip: The Mixtape’, Teo ha presentado una de sus canciones más citables hasta la fecha, y que además va acompañada de uno de sus mejores beats, obra de Roy Borland. Sobre una base que mezcla hip hop y rock de forma exitosa, lo cual no es nada sencillo, Teo presenta a su nuevo grupo de estrellas: «Esto es rap del bueno, anís del mono, pastillas de yodo, gasolinas y plomo». Para triunfar, «Estrellas del Rap Nacional de politono».

- Publicidad -

Durante el tema, los tres artistas se encargan de definir exactamente qué es y qué no es su música. Además de no ser «apolítica», Lucadamo deja claro con su carisma que tampoco es «música electrónica», sino «rock & roll de la península ibérica». Como en cualquier gran sátira, hace falta un poco de crítica social: «Inversores y rentistas dan miedo como dentistas / Esto no es música para fascistas / No es para el que se pajea con el Idealista».