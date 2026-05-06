Bon Iver al banjo y castañuelas: el nuevo disco de Lambchop

Lambchop regresan con nuevo material y un enfoque muy marcado por la simplicidad y las raíces del folk espiritual. La banda de Nashville ha grabado su próximo disco, ‘Punching the Clown’, con la producción de Ryan Olson y la colaboración de Justin Vernon (Bon Iver), que aporta el banjo en varios temas.

El primer adelanto, ‘Weakened’, destaca por su atmósfera coral, con un grupo de seis voces evocando la primera música grabada. Se han confirmado varias fechas en Europa, aunque ninguna en España.

- Publicidad -

El álbum se ha regitrado en el estudio April Base, en Wisconsin, propiedad de Vernon. Kurt Wagner, líder de la banda, ha comentado que el disco se construye desde la reducción de elementos, hasta el punto de que la percusión se limita prácticamente a unas simpáticas castañuelas.

Wagner ha contado que el proyecto nació de una inspiración muy concreta: una canción que escuchó por casualidad en la radio, basada en un solo acorde de banjo y un sencillo coro. A partir de ahí se interesó por el “lined out singing”, una tradición de canto coral surgida en Escocia y adoptada después en los Apalaches, basada en la llamada y respuesta.

- Publicidad -

Esa música reveló a Wagner «la belleza y el poder en bruto de la voz humana con sus variedades únicas, su simplicidad sin adornos daba peso a las palabras mientras eran cantadas». «Quería hacer un disco que emulara este tipo de música», añade.

