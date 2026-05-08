RFTW: Lykke Li, Rolling y «Beatles», Lemon twigs, Boards of Canada, BSS…

Hoy se publican los nuevos discos de Lykke Li, MUNA, Broken Social Scene, Aldous Harding, The Lemon Twigs, Linda Perry o Chris Brown. En España Rels B, Guille Galván de Vetusta Morla, Renaldo y Clara o Leo Rizzi. De todos ellos puedes escuchar un pedazo en nuestra nueva edición de Ready for the Weekend.

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Las novedades musicales están dominadas por Charli XCX o el regreso de La Roux, pero también tenemos nuevos temas de Boards of Canada, FLO, Father John Misty o Madison Beer. Entre las curiosidades, coincide lo nuevo de Rolling Stones con un tema de Paul McCartney y Ringo Starr (en el que hacen coros Sharleen Spiteri y Chrissie Hynde).

Hay canciones nuevas que merecen mucho la pena de gente tan dispar como Iceage, The Last Dinner Party, Kelela, Sílvia Pérez Cruz, Morreo… Aiko el grupo. Silvana Estrada tiene tema con pablopablo, Blanca Paloma con Rocío Márquez y… AlunaGeorge sin Aluna.

