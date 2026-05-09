‘Happy Now’ esconde otro gran remix para Lykke Li

‘The Afterparty’ es el nombre del nuevo álbum que la sueca Lykke Li ha publicado este viernes. El disco venía precedido de varios singles, como ‘Lucky Again‘, ‘Knife in the Heart’ y ‘Sick of Love’. Pero quizá ninguno tan inmediato como el «focus track» para este viernes, ‘Happy Now’.

Nuestra Canción del Día hoy es un perfecto cruce entre pop, northern soul (los arreglos de cuerdas son muy similares a ‘Mercy’ de Duffy) y luego un ramalazo trance con la forma de una pseudotrompeta, que ni Stromae en su versión más EDM. Un triunfo total que The Magician podría convertir en megahit… aunque no, no lo necesitemos.

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La letra de ‘Lucky Again’ narra la decepción ante una persona que «nos abrió las puertas del cielo», «nos acarició el pelo» y después nos ha hecho sentir «como un payaso». Varias imágenes de la canción hacen un paralelismo entre lo que nos genera el amor y lo que nos genera la droga («Felt like China White, I swear»), mientras el estribillo se pregunta si aquel amor del pasado «ahora es feliz».

