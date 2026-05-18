Paul McCartney lleva 46 años actuando en Saturday Night Live

Paul McCartney ha sido el invitado final de la temporada 51 de Saturday Night Live, llevando a cabo tres actuaciones diferentes. Se trata de la quinta vez que el artista británico hace de ‘musical guest’ en el programa, sin contar sus apariciones en el 40 y 50 aniversario. Como era esperable, ha sido muy emocionante.

Después de protagonizar una serie de sketches junto a Will Ferrell y Chad Smith, McCartney procedió a interpretar la emocionante ‘Days We Left Behind’, potente ya en sí misma, junto al batería de los Red Hot Chili Peppers. A estas alturas, poder ver cantar al artista en vivo sobre todos esos recuerdos es todo un regalo.

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Las apariciones de McCartney en SNL llevan dándose durante 46 años, ni más ni menos. La primera fue en 1980, cuando interpretó ‘Coming Up’ junto a su mujer Linda. En esta ocasión, también ha interpretado esta canción, pero no es la única que ha repetido.

En 1993, McCartney volvió a visitar el programa junto a Linda, interpretando ‘Get Out Of My Way’, ‘Bike Like An Icon’ y ‘Hey Jude’. No fue hasta 17 años después cuando regresó al formato con toda la artillería pesada. Aquella fue la primera vez que interpretó ‘Band On The Run’, la cual ha despolvado en esta reciente ocasión. En 2010, también cantó ‘Jet’, ‘A Day In The Life’, ‘Give Peace A Chance’ y ‘Get Back’. Casi nada.

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La última vez que Paul McCartney estuvo en el programa, promocionó su disco con las actuaciones de ‘My Valentine’, junto a Joe Walsh, y ‘Cute Me Some Slack’, con Dave Grohl y Krist Novoselic. Además, ‘Wonderful Christmastime’ formó parte de un sketch convertido en momento musical. Tampoco se perdió los especiales por el 40 y 50 aniversario, cantando clasicazos de la talla de ‘Maybe I’m Amazed’ y el final del medley de ‘Abbey Roado’, con ‘Golden Slumbers’, ‘Carry That Weight’ y ‘The End’.