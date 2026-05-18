Horarios FESTIAL!: a qué hora tocan Lori Meyers, Rigoberta…

FESTIAL! 2026 se celebrará del 21 al 23 de mayo en Alcázar de San Juan (Ciudad Real), consolidándose como una de las citas culturales más destacadas de Castilla-La Mancha. El festival combina música en directo, sesiones DJ y gastronomía en distintos espacios de la ciudad, como ya os hemos contado.

Ahora conocemos los horarios detallados. La programación arranca el jueves 21 a las 20:00 con la Fiesta de Bienvenida en el Auditorio Corazón de la Mancha, con actuaciones hasta las 23:30, destacando La Sonrisa de Julia (22:20). El viernes 22 la actividad comienza a las 13:00 en la Plaza del Ayuntamiento y continúa desde las 18:30 en el recinto principal, con una noche marcada por Niña Polaca (21:30), Lori Meyers (23:05) y Sexy Zebras (00:55), además de cierre de madrugada con Bita (02:20).

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El sábado 23 la jornada empieza a las 12:30 con FUTURE FESTIAL! en la Plaza del Ayuntamiento y sigue desde las 18:30 en el recinto principal. La tarde y noche contará con Marlena (21:40) o Las Petunias (19:00), y culminará con Rigoberta Bandini (23:25), seguido de Sanguijuelas del Guadiana (01:35) y el cierre final de Chinches DJs a las 03:00. Así quedan los horarios completos.

Jueves 21 – Fiesta de bienvenida (Auditorio Corazón de la Mancha)

20:00 Alejo

21:05 Jaguayano

22:20 La Sonrisa de Julia

23:30 Maikie

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Viernes 22

Mañana – Plaza del Ayuntamiento (FESTIAL! CLUB)

13:00 Stanz DJ

14:30 Superframe

16:00 Alex Curreya

17:30 Charanga

Tarde/noche – Complejo Polideportivo Municipal

18:30 Apertura del recinto

19:00 Modelo

20:10 Puño Dragón

21:30 Niña Polaca

23:05 Lori Meyers

00:55 Sexy Zebras

02:20 Bita

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Sábado 23

Mañana – Plaza del Ayuntamiento (FUTURE FESTIAL!)

12:30 The Cbb

13:30 Oslo Ovnies

14:30 Niños Bravos

15:30 Sorpresa

16:30 Pop&Sito

18:00 Charanga

Tarde/noche – Recinto principal

18:30 Apertura del recinto

19:00 Las Petunias

20:10 Veintiuno

21:40 Marlena

23:25 Rigoberta Bandini

01:35 Sanguijuelas del Guadiana

03:00 Chinches DJs