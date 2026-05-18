Horarios FESTIAL!: a qué hora tocan Lori Meyers, Rigoberta…

FESTIAL! 2026 se celebrará del 21 al 23 de mayo en Alcázar de San Juan (Ciudad Real), consolidándose como una de las citas culturales más destacadas de Castilla-La Mancha. El festival combina música en directo, sesiones DJ y gastronomía en distintos espacios de la ciudad, como ya os hemos contado.
Ahora conocemos los horarios detallados. La programación arranca el jueves 21 a las 20:00 con la Fiesta de Bienvenida en el Auditorio Corazón de la Mancha, con actuaciones hasta las 23:30, destacando La Sonrisa de Julia (22:20). El viernes 22 la actividad comienza a las 13:00 en la Plaza del Ayuntamiento y continúa desde las 18:30 en el recinto principal, con una noche marcada por Niña Polaca (21:30), Lori Meyers (23:05) y Sexy Zebras (00:55), además de cierre de madrugada con Bita (02:20).
El sábado 23 la jornada empieza a las 12:30 con FUTURE FESTIAL! en la Plaza del Ayuntamiento y sigue desde las 18:30 en el recinto principal. La tarde y noche contará con Marlena (21:40) o Las Petunias (19:00), y culminará con Rigoberta Bandini (23:25), seguido de Sanguijuelas del Guadiana (01:35) y el cierre final de Chinches DJs a las 03:00. Así quedan los horarios completos.
Jueves 21 – Fiesta de bienvenida (Auditorio Corazón de la Mancha)
20:00 Alejo
21:05 Jaguayano
22:20 La Sonrisa de Julia
23:30 Maikie
Viernes 22
Mañana – Plaza del Ayuntamiento (FESTIAL! CLUB)
13:00 Stanz DJ
14:30 Superframe
16:00 Alex Curreya
17:30 Charanga
Tarde/noche – Complejo Polideportivo Municipal
18:30 Apertura del recinto
19:00 Modelo
20:10 Puño Dragón
21:30 Niña Polaca
23:05 Lori Meyers
00:55 Sexy Zebras
02:20 Bita
Sábado 23
Mañana – Plaza del Ayuntamiento (FUTURE FESTIAL!)
12:30 The Cbb
13:30 Oslo Ovnies
14:30 Niños Bravos
15:30 Sorpresa
16:30 Pop&Sito
18:00 Charanga
Tarde/noche – Recinto principal
18:30 Apertura del recinto
19:00 Las Petunias
20:10 Veintiuno
21:40 Marlena
23:25 Rigoberta Bandini
01:35 Sanguijuelas del Guadiana
03:00 Chinches DJs