FESTIAL! 2026 en 10 nombres: de Rigoberta a La Sonrisa de Julia

Los días 22 y 23 de mayo se celebrará en Alcázar de San Juan (Ciudad Real), uno de los lugares asociados a la Ruta de El Quijote, la tercera edición de FESTIAL! El festival manchego, familiar y acogedor para unas 5.000 personas, reúne a algunos de los nombres más destacados de la escena nacional sin perder de vista a las propuestas emergentes. Promote consolidarse en los próximos años, con una buena línea artística en la que el año pasado por ejemplo destacó Amaia.

El viernes y el sábado concentrarán la programación principal, con actuaciones de cabezas de cartel como Rigoberta Bandini o Lori Meyers. También habrá shows en el pueblo, en la Plaza del Ayuntamiento, tipo fiestas populares. Además, el jueves, el festival dará la bienvenida al público con una fiesta de inauguración que incluirá conciertos exclusivos. JENESAISPOP es medio oficial del evento, y en este artículo repasamos el cartel a través de 10 nombres clave, incluyendo dos recomendaciones.

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La Sonrisa de Julia

La fiesta de bienvenida de FESTIAL!, el jueves 21 de mayo, contará con varios nombres, entre ellos uno tan destacado como La Sonrisa de Julia. Con más de 20 años de trayectoria, la banda madrileña ayudó a definir un indie español más melódico y emocional a principios de siglo, con himnos esenciales como ‘Me gustas tú’. Presentarán nuevo álbum, ‘ENEMIGOS’, recién publicado.



Rigoberta Bandini

Aún inmersa en la gira de ‘Jesucrista Superstar‘, que ha desplegado su peculiar formato de teatro musical surrealista durante el último año, Rigoberta llegará a Alcázar de San Juan con nuevo material para presentar en vivo, como el guitarrero ‘Siete días’, avanzado en los Goya, o el más reciente ‘Cançó de primavera’, además de, por supuesto, su ya abultado repertorio de hits.



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Sanguijuelas del Guadiana

El de Sanguijuelas del Guadiana ha sido uno de los ascensos meteóricos del último año, con varios de sus temas superando la frontera de los 5 o 6 millones de streams, de ‘Revolá’ a ‘Amapolas’. ¿Lo mejor? No es habitual que un grupo extremeño lo pete de esta manera, pero el cuarteto de Casas de Don Pedro (Badajoz) lo ha logrado, tirando de calorro y electrónica.



Niña Polaca

‘La Platería’ es el recientísimo single de Niña Polaca, pero cuando llegue FESTIAL!, su esperado disco ‘¿Dónde está la ONU cuando más la necesitas?’ ya estará en la calle, ya que sale el 17 de abril. Singles como ‘William Wallace en Lancaster’ siguen apostando por un estilo indie guitarrero, potente y emocional, marcado por la voz rasposa de Álvaro Surma y la eficacia de sus estribillos.



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Lori Meyers

Cabeza de cartel eterna, Lori Meyers vuelve a figurar de manera destacada en la programación de numerosos festivales españoles este año, entre ellos FESTIAL!, donde la formación granadina liderada por Antonio López recorrerá su cancionero de grandes clásicos del indie nacional, desde el apoteósico ‘Emborracharme’ hasta el frenético ‘Mi realidad’, que nunca falla.



Marlena

Sus melodías instantáneas, espíritu buenrollista, letras cotidianas y variedad de estilos musicales han catapultado al dúo Marlena a lo más alto del indie nacional, ayudadas por su paso por Benidorm Fest, llevando su single ‘Me sabe mal’ a sumar escuchas equivalentes al Triple Platino en España. En Ciudad Real, Ana y Carolina seguirán presentando su disco ‘Entre cuatro paredes y una verdad’, el más sintético hasta la fecha.



Oslo Ovnies

Uno de los nombres emergentes que descubrir en el cartel de FESTIAL! es Oslo Ovnies, quinteto de La Rioja que explora elementos de pop-rock, post-rock y hardcore en su música. Ojo al screamo de ‘Istmo’ y a las guitarras de ‘NEPT’, pero también a la furia de ‘Lynch Tango’ o al hip-hop electrónico de ‘Bonzo’. Tienen dos discos publicados y un estilo identificable: no les perdáis la pista.



Las Petunias

Las has podido ver actuando en la gira de Carolina Durante, pero Las Petunias están escalando por méritos propios: es muy difícil sacarse de la cabeza sus temazos punki y sus divertidas letras, pasando de ‘No necesito estar sola (ya lo he estado toda mi vida)’ a ‘Tirant lo Blanc’, de la urgencia a la intensidad. Se les da muy bien lo primero y ‘Marcelo Criminal’ lo demuestra.



Sexy Zebras

Garajeros a la par que macarras y seductores, Sexy Zebras se han ganado un hueco importante en el circuito de festivales españoles. De hecho, suelen ser un reclamo nacional a primeras horas de la noche o incluso de la madrugada, gracias a sus temazos guitarreros capaces de revivir un muerto. «Nena, deja que pase» o ‘Marisol’ transmiten un estilo despreocupado, pero que va en serio.



Jaguayano

Otro nombre no tan obvio, aunque tampoco emergente, de FESTIAL! que descubrir es el cántabro Pablo Gómez, más conocido como Jaguayano, quien escribe pegadizas canciones al ukelele tan simpáticas como ‘Encarcelado’ o emotivas como ‘Madre de mis hijos’. Con ecos de rumbita y un puntito a Manu Chao y Carlos Sadness, Jaguayano publicó en 2025 el disco ‘Botas de aguacate’, que en cortes como ‘Yuka Penela’ es una explosión de alegría y surrealismo.

