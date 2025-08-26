Sanguijuelas del Guadiana triunfan

Sanguijuelas del Guadiana, el grupo extremeño que hace unos meses comparábamos lo mismo con Estopa que con Daft Punk, ya son un éxito en nuestro país. Además de sumar 125.000 oyentes en Spotify, el grupo ha logrado colarse en el top 88 en España con su primer disco.

Puede parecerte poco, pero en verdad ‘Revolá’ se editó en mayo y no aparece en la lista de vinilos más vendidos. Eso significa que está funcionando de manera orgánica, a modo de «sleeper», poco a poco, y gracias al boca oreja. De hecho, están en el número 104 de los discos más escuchados de Apple España, y subiendo. Entre sus mayores éxitos, la pizpireta ‘100 AMAPOLAS’ y un tema que entendemos que subirá la semana que viene: ‘Septiembre’. Para mayor mérito, edita Infarto Producciones.

Centrándonos en la lista española, Bad Bunny mantiene el número 1 con ‘DtMf‘ y Aitana el número 2 con ‘Cuarto azul‘. La subida más fuerte es la de Billie Eilish con ‘Hit me Hard & Soft‘, que pasa del 46 al puesto 8 por una reimpresión del vinilo, que de hecho es el LP más vendido del país estos días.

Las entradas se completan con ‘Wishbone’ de Conan Gray (top 2 en UK y top 3 en USA), que llega al puesto 20; Maroon 5, que no pasan del puesto 50 con ‘Love Is Like‘, el álbum con el que definitivamente se les ha acabado la buena racha; y la reedición de ‘La cantera’ de Guitarricadelafuente en el puesto 96.

