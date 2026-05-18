Jorja Smith vuelve al UK garage con clase y aires «cool»

Poco después de firmar la canción principal de la comedia de Prime Video ‘BAIT‘, Jorja Smith vuelve con un nuevo single que promete convertirse en uno de los más destacados de su repertorio, al menos por lo que supone como regreso a sus raíces dance.

‘What’s Done Is Done’ evita, además, convertirse en el típico sucedáneo de ‘brat’ que ha inundado el pop en el último par de años. Aquí Jorja se lanza de lleno al UK garage, pero lo eleva con una producción que no se queda en la mera nostalgia: cuerdas pulsadas que entran como flashes, una melodía de aires árabes que aporta dimensión y movimiento y una interpretación vocal que refuerza esa sensación de elegancia natural, casi instintiva, «cool» sin querer.

- Publicidad -

Ese mismo aire sofisticado atraviesa toda la producción de P2J, pulida y efectiva, y se extiende también a una letra que funciona como cierre emocional de una historia de amor que no pudo ser. Jorja constata lo inevitable: «lo hecho está hecho». La otra persona quería que Jorja siguiera siendo “la misma” de antes, aunque eso ya no era posible ni real (“you were still hoping that I’d stay the same”). A partir de ahí, la canción describe engaños y desencuentros (“Lied to me nicely”, “Some kind of love, I guess we’ll never know”), hasta desembocar en un estribillo que asume el final, aunque duela (“It’s the ending”, “Should have never let this run”).

