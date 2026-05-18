Ella Langley rompe récords con su country-pop tradicionalista

Supongo que ha llegado el momento de que hablemos de Ella Langley, ya que su éxito ‘Choosin’ Texas’ lo está petando muy fuertemente en Estados Unidos, eso sí, porque en España su nombre ni nos suena. No sé si esto dejará pronto de ser así o si, a sus 27 años, aún se atreverá a hacer un crossover hacia el pop de masas como hizo Taylor Swift. Sinceramente, no lo creo: Langley ahora mismo es algo parecido a la versión femenina de Morgan Wallen. Y la comparación no es casual: ambos han colaborado y son amigos.

La cosa es que Langley está rompiendo récords. ‘Choosin’ Texas’ acaba de sumar su décima semana en el número 1 en Estados Unidos; ninguna cantante femenina de country lo había logrado, ni siquiera Swift. ‘Be Her’, su otro gran éxito actual, ocupa el top 2, lo que significa que Langley firma los dos primeros puestos del Billboard Hot 100, una hazaña muy poco habitual. Y por segunda semana consecutiva.

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El perfil de Langley es menos controvertido que el de Wallen, al menos. Aunque Langley es cristiana confesa y expresa su devoción por Jesús en entrevistas o intervenciones públicas, su profesión pública de la fe se mantiene sutil en las letras, que en ‘Choosin’ Texas’ recurren a los clichés más manidos del country (drinkin’ Jack, Hank tunes, the Memphis blues), y en ‘Be Her’ describe una identidad aspiracional de alguien que cuida a su familia, su fe y bebe con moderación.

El envoltorio instrumental es tradicionalmente country-pop y resulta tan agradable como anodino, puro easy listening country melodioso pero narrativamente poco inspirado. Ponemos la mano en el fuego en que las últimas propuestas de Kacey Musgraves o Kevin Morby son infinitamente más interesantes en forma y contenido.



